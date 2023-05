1. DAX startet verhaltenDer X-DAX signalisierte vor Handelsbeginn ein Plus von mageres Plus von 0,1 Prozent auf 15.974 Punkte. Am Vortag hatte zum Handelsbeginn die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit den DAX anfangs bis auf 16.079 Punkte getrieben, dann fehlten jedoch in einem dünnen Handel Anschlusskäufe, der DAX schloss leicht im Minus.2. US-Börsen geschlossenImpulse ...

