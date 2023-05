© Foto: Arne Dedert - dpa



Trotz der Einigung im US-Schuldenstreit zeigt sich der DAX am Dienstag impulslos. Noch am Montag hatte die Erleichterung über eine Einigung im US-Schuldenstreit den deutschen Leitindex bis auf 16.079 Punkte angeschoben.

Der gestrige Feiertagshandel am deutschen Aktienmarkt verlief relativ ruhig. Zwar hatte die Erleichterung über die Einigung im US-Schuldenstreit den DAX am Montag zeitweise bis auf 16.079 Punkte getrieben. Letztlich fehlten aber weitere Kaufimpulse.



Auch am Dienstag wird mit einem ruhigen und impulslosen Handel gerechnet. Der Broker IG taxierte den DAX rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn zwei Punkte höher bei 15.954 Punkten, berichtet dpa.

Impulse von der Wall Street bleiben zunächst aus: In den USA wurde gestern im Gegensatz zu Deutschland nicht gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion