Das internationale medizinische Cannabisunternehmen Akanda Corp. ("Akanda" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: AKAN, WKN: A3DG83) gibt bekannt, dass Akanda und Veridia Canada Ltd. (der "Darlehensgeber") einvernehmlich zugestimmt haben, diese Vereinbarung zwischen den Parteien, die zuvor am 18. April 2023 bekannt gegeben wurde (die "Darlehensvereinbarung"), zu kündigen. Akanda hat alle im Rahmen der Darlehensvereinbarung zur Verfügung gestellten Mittel zurückgezahlt und hat keine weiteren Verpflichtungen gegenüber dem Darlehensgeber gemäß der Darlehensvereinbarung.

Über die Akanda Corp.

Akanda ist ein internationales Unternehmen für medizinische Cannabis- und Wellness-Plattformen, das den Menschen helfen will, ein besseres Leben zu führen, indem es den Zugang zu qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Produkten verbessert. Zum Portfolio von Akanda gehören Holigen, ein in Portugal ansässiger Anbauer, Hersteller und Vertreiber mit einer preisgekrönten EU-GMP-zertifizierten Innenanbauanlage; CanMart, ein in Großbritannien ansässiger, voll lizenzierter pharmazeutischer Importeur und Vertreiber, der Apotheken und Kliniken in Großbritannien beliefert; und Bophelo Bioscience Wellness, ein GACP-qualifizierter Anbaucampus im Königreich Lesotho im südlichen Afrika. Die Lieferkette des Unternehmens vom Saatgut bis zum Patienten umfasst auch Partnerschaften mit dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Cookies, einem führenden, weltweit anerkannten Cannabisunternehmen, mit der Cansativa Group, einem führenden Importeur und Vertreiber von medizinischem Cannabis in Europa, und mit der Leva Clinic von Cellen Life Sciences, einer der ersten vollständig digitalen Schmerzkliniken in Großbritannien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230529005135/de/

Contacts:

Investorenkontakt

ir@akandacorp.com

Medienkontakt

Imogen Saunders

Irvine Partners

imogen@irvinepartners.co.uk