GENF, May 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, der europäische Anbieter von 360° Tech Due Diligence-Lösungen, freut sich, seine Teilnahme an der mit Spannung erwarteten Super Return Trade Show anzukündigen. Diese bedeutende Veranstaltung für Private-Equity-Experten findet vom 6. bis 9. Juni 2023 in Berlin statt.



Die fortschrittlichen Tech Due Diligence-Lösungen von Vaultinum bieten umfassende Bewertungen von Technologie- und Software-Assets und ermöglichen es Unternehmen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Mithilfe einer einzigartigen Methode zum Überprüfen von Quellcode und Git-Repositories analysiert Vaultinum das geistige Eigentum, die Skalierbarkeit, die Cybersicherheit und die Einhaltung der DSGVO und hilft Unternehmen dabei, Risiken zu erkennen, Investitionen zu optimieren und den Wert ihrer technischen Investitionen zu maximieren.

Der CEO von Vaultinum, Philippe Thomas, wird an der Veranstaltung teilnehmen, um das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung innovativer High-End-Lösungen zur Minderung von Tech- und Cyberrisiken zu vertreten.

"Wir freuen uns darauf, unseren Ansatz der Tech Due Diligence auf der Super Return zu präsentieren", so Herr Thomas. "Private-Equity-Experten wissen, wie wichtig eine gründliche Bewertung von Technologie-Investitionen ist. Durch die Kombination von automatischer Quellenüberprüfung, tiefgreifender Datenanalyse und menschlichem Fachwissen will Vaultinum Unternehmen in die Lage versetzen, Risiken zu mindern, ihre Investitionen zu schützen und nachhaltiges Wachstum zu fördern."

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Vaultinum am Stand 3 während der Super Return zu besuchen und Philippe Thomas, Josh Nunn und Virginie Stasiaczyk zu treffen.

Über Vaultinum

Vaultinum ist eine vertrauenswürdige unabhängige Drittpartei, die sich auf den Schutz und die Prüfung digitaler Vermögenswerte spezialisiert hat. Seit 1976 hat Vaultinum Tausende von digitalen Unternehmen und Investoren bei der Sicherung ihrer Innovationen unterstützt, indem es Lösungen zum Schutz ihres geistigen Eigentums, zur Gewährleistung der Kontinuität ihrer Geschäftstätigkeit sowie zur Minderung von Cyber- und Softwarerisiken anbietet.

KONTAKT Marine Yborra, Head of Marketing and Communication

UNTERNEHMEN Vaultinum

E-MAIL my@vaultinum.com

WEB www.vaultinum.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b21e0b70-65e4-419a-9abb-7042fc30f9c3