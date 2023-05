Am Kryptomarkt bleibt es weiterhin spannend. Nach den jüngsten Rücksetzern könnte, laut Oliver Michel von Tokentus, jetzt eine gute Saison für Coins anstehen. Welche Einstiegspunkte sich bei der Mutter aller Kryptowährungen, dem Bitcoin, und auch anderen Coins jetzt bieten und weshalb an dem hochvolatilen Markt eine Strategie Gold wert ist, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem sollten Sie den Unterschied von hoch schwankungsanfälligen jungen Coins mit geringer Marktkapitalisierung und den "traditionellen" Kryptowährungen kennen. Mehr dazu lesen Sie außerdem in der aktuellen Ausgabe DER AKTIONÄR.