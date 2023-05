Berlin (ots) -Im ARD Perspective Lab (https://re-publica.com/de/partner/ard) bietet die ARD ein umfangreiches Konferenzprogramm - erstmals ist der Stand als eigene Bühne konzipiert. In mehr als 20 Talks, Workshops und Panels kommen auf dieser Bühne prominente ARD Gesichter sowie Programm-Macherinnen und -Macher mit dem Publikum in den Austausch.ARD Perspective Lab: Praxis und Zukunft des JournalismusWie sieht ein zukunftsfähiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk aus? Welche Chancen und Gefahren bergen KI-Anwendungen? Wie können regionale Themen im Netz erfolgreich sein? Und ist Mystery das neue True Crime?Im ARD Perspective Lab geht es auch um die Praxis und Zukunft des Journalismus: So schaut Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni hinter die Kulissen des erfolgreichsten Nachrichtenmagazins in Deutschland und spricht über "Journalismus in Krisenzeiten" (https://re-publica.com/de/session/journalismus-krisenzeiten-tagesthemen-behind-scenes-mit-ingo-zamperoni). Über den "Sportjournalismus der Zukunft" unterhält sich Esther Sedlaczek mit Bastian Schweinsteiger und Axel Balkausky (Sportschau).ARD Vorsitzender Kai Gniffke und rbb-Intendantin Katrin Vernau im GesprächAuch für medienpolitische Fragen und den Austausch bietet das ARD Perspective Lab Raum: Der ARD Vorsitzende Kai Gniffke stellt sich in einem Ask Me Anything den Fragen der Messebesucherinnen und -besucher (https://re-publica.com/de/session/ask-me-anything-eure-fragen-den-ard-vorsitzenden-kai-gniffke). rbb-Intendantin Katrin Vernau spricht darüber, wie der Wandel des rbb gelingen kann ("Transformation des rbb // Wie der Wandel gelingen kann (https://re-publica.com/de/session/transformation-des-rbb-wie-der-wandel-gelingen-kann)").ARD Vorsitzender Kai Gniffke: "Wie können wir uns außerhalb der ARD vernetzen? Was sind die Trends des digitalen Wandels? Und wie arbeiten wir selbst am Journalismus der Zukunft? Die re:publica gibt uns die Möglichkeit, am Puls der Zeit zu bleiben. Und ich freue mich auch auf kritische Fragen der Messebesucherinnen und -besucher bei meinem Ask Me Anything. Denn es ist uns als ARD wichtig, immer im Dialog zu bleiben. "El Hotzo und Rocko Schamoni im Talk auf der ARD BühneAuch über konkrete Formate sind mehrere Talks im Programm: Der ARD Kultur "Szene Report" (https://re-publica.com/de/session/ard-kultur-szene-report-eine-mockumentary-ueber-die-jugend-von-gestern) zum Beispiel ist ein innovatives Mockumentary-Format, das Jugend-Subkulturen der vergangenen 30 Jahre parodiert. Über die Entstehung sprechen Regisseur und Autor Hannes Rademacher und zwei der Protagonisten: El Hotzo und Rocko Schamoni. Im Panel "Formatentwicklung 'Money Maker' / Von der Idee zum Erfolg" (https://re-publica.com/de/session/money-maker-wie-weit-wuerdest-du-fuer-cash-gehen-how-create-finance-content-millennials) geben Jorin Gundler und Sejla Didic-Pavlic Einblicke in den redaktionellen Alltag in der ARD. Und auch die Praxis kommt nicht zu kurz - so zeigt Daniel Wiengärtner "Same Memes - wie du Memes selber machen kannst" (https://re-publica.com/de/session/workshop-samememes-wie-du-memes-selber-machen-kannst).Auswahl an ARD-Panel-Diskussion auf der re:publica- Wie muss Journalismus der Zukunft aussehen, der einen Mehrwert für die Gesellschaft bietet? (https://re-publica.com/de/session/wie-muss-journalismus-der-zukunft-aussehen-der-einen-mehrwert-fuer-die-gesellschaft-bietet)- Der "Tatort" als Mobile Game // Von der Traditionsmarke zum digitalen Escape Room (https://re-publica.com/de/session/der-tatort-als-mobile-game-von-der-traditionsmarke-zum-digitalen-escape-room)- TikTok & Medienkompetenzvermittlung bei KiKA // Wie geht das zusammen? (https://re-publica.com/de/session/tiktok-medienkompetenzvermittlung-bei-kika-wie-geht-das-zusammen)- Mehr Vielfalt! Wie gelingt Journalismus für alle? (https://re-publica.com/de/session/mehr-vielfalt-wie-gelingt-journalismus-fuer-alle)- MONITOR-Forum: Hauptsache jung, Hauptsache laut: Auslaufmodell Journalismus? (https://re-publica.com/de/session/monitor-forum-hauptsache-jung-hauptsache-laut-auslaufmodell-journalismus)- Wenn ich groß bin, werde ich Community Redakteur*in bei der tagesschau (https://re-publica.com/de/session/wenn-ich-gross-bin-werde-ich-community-redakteurin-bei-der-tagesschau)- Polarisierung überwinden: Warum es öffentlich-rechtliche Algorithmen braucht (https://re-publica.com/de/session/polarisierung-ueberwinden-warum-es-oeffentlich-rechtliche-algorithmen-braucht)Präsenz auf der re:publicaDie ARD hatte im Dezember 2022 angekündigt, ihre Präsenz auf der re:publica ab 2023 auszubauen und damit einen Fokus auf das Digitale zu setzen (https://www.presseportal.de/pm/29876/5394829). Federführer für das ARD Perspective Lab ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Die re:publica Berlin, das Festival für die digitale Gesellschaft, findet vom 5.-7. Juni 2023 in der Arena Berlin und im Festsaal Kreuzberg statt.Hier das komplette Programm des ARD Perspective Lab (https://re-publica.com/de/partner/ard) auf der re:publica.