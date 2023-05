30. Mai 2023 - CleanTech Lithium PLC ("CleanTech Lithium" oder "CTL" oder das "Unternehmen") (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTC:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in Chile nachhaltige Lithiumprojekte der nächsten Generation für die Energiewende vorantreibt, gibt die Ergebnisse wichtiger hydrogeologischer Arbeiten mit Pumpentestprogrammen bei Laguna Verde und Francisco Basin bekannt. Im Anschluss daran wird bei Laguna Verde ein Test zur Reinjektion von Sole durchgeführt - eine Premiere für den Lithiumsektor in Chile.

Highlights:

- Abgeschlossene Pumpversuche mit fester Laufzeit in Laguna Verde (Brunnen LV05 und LV06) und in Francisco Basin (FB01).

- Pumptests liefern wichtige Daten für hydrogeologische Modelle, einschließlich der Durchlässigkeit des Grundwasserleiters, die für die Modellierung der Durchflussraten im Bohrfeld für die Soleförderung in einem kommerziellen Betrieb verwendet wird.

- Die berechnete Durchlässigkeit aus den LV05- und LV06-Pumpversuchen unterstützt die Bohrfelddurchflussraten von 30 l/s, die in der im Januar 2023 angekündigten Laguna-Verde-Scoping-Studie modelliert wurden.

- Beim Pumpentest FB01 wurde eine hohe Durchlässigkeit gemessen, die einer modellierten Durchflussrate von etwa 80 l/s in einem Bohrloch entspricht, das für ein Projekt in der Betriebsphase ausgelegt ist.

- Diese hohe Durchflussrate wird sich positiv auf die Scoping-Studie für das Francisco-Becken auswirken, die gut voranschreitet.

- Der erste eines zweistufigen Soleinjektionstests wird in Kürze in Laguna Verde beginnen.

- Die Reinjektion von Sole in Grundwasserleiter ist ein entscheidender Vorteil der direkten Lithiumextraktion (DLE) und CleanTech Lithium ist mit diesem Test in Chile führend in diesem Sektor.

- In Kürze wird ein Update zu den Fortschritten des Bohrprogramms bei allen drei Projekten veröffentlicht, einschließlich der Ergebnisse der Laboruntersuchungen für das Programm 2023 bei Laguna Verde, deren letzte Charge voraussichtlich nächste Woche eintreffen wird.

Aldo Boitano, Chief Executive Officer von CleanTech Lithium PLC, sagte:

"Ich freue mich über die Fortschritte, die wir bei unseren umfangreichen Arbeitsprogrammen in unseren drei verschiedenen Becken machen.

Die Ergebnisse der Pumptests bei Laguna Verde und insbesondere bei Francisco Basin haben die Erwartungen übertroffen, und da der Beginn des allerersten Reinjektionstests in Chile unmittelbar bevorsteht, könnte dies ein entscheidender Moment für den chilenischen Lithiumsektor sein, ein beträchtlicher Fortschritt für das Unternehmen und die gesamte Lithiumindustrie, um Lithium mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt zu produzieren, was wir als "grünes" Lithium bezeichnen.

Wir werden in Kürze ein weiteres Update zu den Ergebnissen unseres Bohrprogramms und zu den Fortschritten bei allen drei Projekten geben. Anschließend werden wir den Markt über die JORC-Upgrades von Laguna Verde sowie die JORC-Upgrades und die Scoping-Studie für Francisco Basin informieren."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CleanTech Lithium PLC

Aldo Boitano/Gordon Stein

Jersey Büro: +44 (0) 1534 668 321

Chile Büro: +562-32239222

Oder via Celicourt

+44 (0) 20 8434 2754

Celicourt Communications

Felicity Winkles/Philip Dennis/Ali AlQahtani

mailto:cleantech@celicourt.uk

Dr. Reuter Investor Relations - Germany

Dr. Eva Reuter

+49 69 1532 5857

Harbor Access - North America

Jonathan Paterson/Lisa Micali

+1 475 477 9401

Porter Novelli - Chile

Ernesto Escobar

tel:+56223351693

mailto:Ernesto@publicoporternovelli.cl

Beaumont Cornish Limited

(Nominated Adviser)

Roland Cornish/Asia Szusciak

+44 (0) 207 628 3396

Fox-Davies Capital Limited

(Joint Broker)

Daniel Fox-Davies

+44 (0) 20 3884 8450

mailto:daniel@fox-davies.com

Canaccord Genuity Limited

(Joint Broker)

James Asensio

Gordon Hamilton

+44 (0) 207 523 4680

Anmerkungen

CleanTech Lithium (AIM:CTL) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das die nächste Generation von nachhaltigen Lithiumprojekten in Chile vorantreibt. Wir sind stolz auf unsere Nachhaltigkeit und unser Engagement für eine Netto-Nullbilanz. Unser Ziel ist es, große Mengen an kohlenstoffneutralem Lithium in Batteriequalität zu produzieren, indem wir die bewährte nachhaltige Technologie der direkten Lithiumextraktion nutzen, die mit sauberer Energie betrieben wird, und wir planen, der grünste Lithiumlieferant für den EV-Markt zu sein.

CleanTech Lithium verfügt über drei aussichtsreiche Lithiumprojekte - Laguna Verde, Francisco Basin und Llamara -, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Die Projekte Laguna Verde und Francisco Basin befinden sich in Becken, die vollständig vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Erschließungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Llamara ist das jüngste Greenfield-Projekt des Unternehmens, das bei geringen Anfangskosten ein beträchtliches Entwicklungspotenzial bietet. Alle drei Projekte haben direkten Zugang zu einer ausgezeichneten Infrastruktur und erneuerbarer Energie.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, bei der Lithium nur aus der Sole gewonnen wird, was zu einer höheren Gewinnung und Reinheit führt. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird und die lokale Umwelt nicht beeinträchtigt wird.

ENDE

Für diesen Auszug aus der Englischen übersetzte Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/operations-update/15975905



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=JE00BPCP3Z37Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.