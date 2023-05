Die Ankündigung kam während der Computex-2023-Keynote: Mit der Avatar Cloud Engine (ACE) soll es Entwicklern ermöglicht werden, generative KI für Gespräche mit fiktiven Spielcharakteren einzusetzen. Die neu angekündigte Omniverse Avatar Cloud Engine - oder kurz: ACE - generiert demnach nicht einfach nur Text. Sie verwendet künstliche Intelligenz, um die Charaktermodelle zu animieren und sie an ihre Antworten anzupassen. So können interaktive KI-NPC mit improvisierten Dialogen in Echtzeit erstellt werden, die stimmlich, mit passender Mimik und Lippensynchronisation dargestellt werden. Die Suite für Entwickler beinhaltet die Integration von Large Language Models im Stil von ChatGPT ebenso wie Speech-to-Text- und ...

