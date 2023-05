BVB Aktie bricht nach verlorenem Kampf um die Bundesliga-Meisterschaft um 30% ein

Werbung







Nachdem Bayern München am Wochenende die Bundesliga zum 33. Mal für sich entscheiden konnte, reagieren Anlegerinnen und Anleger merklich auf die enttäuschten Hoffnungen für die börsennotierte Borussia Dortmund.



In der Reaktion auf das entscheidende Spiel der Bundesliga am vergangenen Samstag eröffnete die Aktie des Fußballligisten Borussia Dortmund rund 31 Prozent unter dem Stand von Freitag. Nach beträchtlichen Kursgewinnen in der zurückliegenden Woche gab die Aktie nun sämtliche Zunahmen wieder ab. Mit dem Meisterschaftssieg in der Deutschen Bundesliga gehen beträchtliche Sponsoring-Einnahmen für die nächste Saison einher. Offenbar hatten Anlegerinnen und Anleger die erhoffte Meisterschale bereits in der Dortmunder Aktiengesellschaft eingepreist. Borussia Dortmund ist der einzige Bundesligist, der an der Börse gehandelt wird und wurde zuletzt auch von Jörg Scherer, dem Leiter der Technischen Analyse bei HSBC, unter die Lupe genommen.















Lektüre für den Feiertag



In unserem jeden Samstag veröffentlichten Wochenausblick haben wir für Sie die wichtigsten Termine und Veranstaltungen der anstehenden Börsenwoche übersichtlich zusammengefasst. Schauen sie über folgenden Link direkt auf unserer Website vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC