München (ots) -Das unabhängige Vergleichsportal autoimabo.de hat über 11 Anbieter und mehr als 40.000 Angebote analysiert. Der neue Report (https://www.autoimabo.de/auto_abo_report/) zeigt: Im Schnitt zahlen Abonnenten 627 Euro pro Monat, wählen ein SUV und brauchen das Fahrzeug sofort. Die Preise sind im letzten Jahr um 19 Prozent gestiegen.Schnelle Verfügbarkeit, keine zusätzlichen Kosten und flexible Laufzeiten: Diese Vorteile machen Auto-Abos attraktiv. Insbesondere im letzten Jahr, in dem die Lieferzeiten für Neufahrzeuge bei teilweise 20 Monaten lagen, haben sich viele Autofahrende für ein Abo entschieden. Der neue Report von autoimabo.de gibt Einblick in den Trend des Auto-Abos und die aktuellen Entwicklungen: 71 Prozent aller Kunden entscheiden sich für ein Angebot mit einer Lieferzeit von maximal 14 Tagen. Die Nachfrage für Auto-Abos wuchs 2022 enorm. Während der durchschnittliche Preis für ein Fahrzeug im Juni noch bei 505 Euro lag, stieg er bis Dezember auf 728 Euro an, eine Steigerung um 44 Prozent. Doch es gibt immer wieder attraktive Angebote auf dem Markt: Im November 2022 lag der günstigste Abonnementpreis bei 109 Euro. Der Großteil entscheidet sich für eine Laufzeit von vier bis sechs Monaten, etwa ein Drittel wählt bis zu 12 Monate oder mehr. Der durchschnittliche Auto-Abo-Kunde ist männlich, etwa 30 Jahre alt und wohnt in Nordrhein-Westfalen. Frauen nutzen bisher nur zu 23 Prozent die Angebote von Finn, like2drive, ViveLaCar, SIXT+ und Co.Jeder dritte Kunde wählt ein ElektroautoDas beliebteste Fahrzeug im Abo ist der Fiat 500 Elektro, gefolgt vom Nissan Leaf und Tesla Model Y. Damit sind die Top 3 von Elektrofahrzeugen dominiert. Die beliebtesten Verbrenner sind der Cupra Formentor und Kia XCeed. Elektroautos sind stark gefragt - bei geringem Angebot. So sind nur 5 Prozent der Abo-Angebote Elektrofahrzeuge, dabei entscheiden sich 32 Prozent der Abonnenten für den elektrischen Antrieb. 49 Prozent entscheiden sich für ein SUV, gefolgt vom Kleinwagen (18 Prozent). Lediglich 11 Prozent wählen einen Kompaktwagen oder Kombi.Überraschend: Es gibt fast doppelt so viele Hybridautos wie Elektrofahrzeuge im Angebot, allerdings wählen nur 7 Prozent diesen Antrieb. Der Diesel kann nur noch 9 Prozent der Auto-Abonnenten begeistern, während der Benziner mit 52 Prozent das Ranking deutlich anführt. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und das geringe Diesel-Angebot deckt sich auch mit den Angaben zu den Inklusivkilometern. Knapp 70 Prozent der Abonnenten fahren wenig und planen auf das Jahr gerechnet mit nur 10.000 Kilometern. 17 Prozent wählen die nächste Stufe bis 15.000 Kilometer, während nur 14 Prozent noch mehr buchen.Am liebsten ein Ford mit viel PSDie vier größten Automobilhersteller Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen und Audi müssen sich hinter Ford einreihen. Aktuell liegt die Marke mit einem Anteil von 8,7 Prozent vorne. Insbesondere der Ford Kuga und Ford Focus liegen im Ranking der beliebtesten Fahrzeuge in den Top 10. Tesla landet hinter Audi auf dem sechsten Platz. Es entscheidet sich also fast ein Drittel für eine deutsche Traditionsmarke.Nur 8,3 Prozent wollen unter 100 PS. Für die Mehrheit sind 100 bis 200 PS ideal, über ein Drittel bevorzugt noch mehr. Auch hier können Elektrofahrzeuge wieder punkten, wie das beliebte Tesla Model Y oder der Polestar 2. Klarer Favorit über alle Kategorien hinweg ist das Automatikgetriebe. Nur noch 16 Prozent der Angebote sind Handschalter.Den vollständigen Report von autoimabo.de gibt es hier zum Download: https://www.autoimabo.de/auto_abo_report/Über autoimabo.deautoimabo.de ist ein unabhängiges Vergleichsportal für Auto-Abos mit Sitz in München. Seit 2018 hilft die Plattform Verbrauchern, den Auto-Abo-Markt zu vergleichen. Die Angebote werden täglich aktualisiert.Über den Reportautoimabo.de analysierte das Kundeninteresse anhand von mehr als 50.000 Klicks auf Auto-Abo-Angebote zwischen Januar und Dezember 2022. autoimabo.de verglich im Jahr 2022 mehr als 40.000 Auto-Abo-Angebote der wichtigsten Anbieter wie FINN, like2drive, ViveLaCar, smive, SIXT+, Care by Volvo, HUK Autowelt, Autohaus Tabor und Cluno.Pressekontakt:Trilogy UG (haftungsbeschränkt)Egor FrolovKonstanze-Vernon-Str. 6281245 MünchenOriginal-Content von: Auto im Abo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170188/5520433