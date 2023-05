Der DAX hat es im frühen Dienstags-Handel erst mal ruhig angehen lassen. Gut eine Stunde nach Start legte er ein Plus von knapp 0,3 Prozent vor und hat im frühen Handel bereits die 16.000er Marke getestet. Gestern am Pfingstmontag wurde zwar gehandelt, es war aber ein dünner Handel und der DAX hatte leicht im Minus geschlossen. Impulse von der Wall Street fehlten - hier wurde am Montag nicht gehandelt. Am Wochenende hatte sich in den USA eine Einigung im Schuldenstreit abgezeichnet.Das Börsen.Briefing. ...

