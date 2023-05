Berlin (ots) -Alle sechs Folgen bereits ab 7. Juni 2023 in der ZDFmediathek/ Ausstrahlung in Doppelfolgen ab 27. Juli 2023, donnerstags, jeweils ab 20.15 UhrDie WENDEHAMMER-Freundinnen sind zurück und werden in Staffel 2 nicht nur weiterhin von ihrem Geheimnis aus der Vergangenheit verfolgt, sondern auch mit neuen privaten und beruflichen Verwicklungen konfrontiert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf jede Menge turbulente Überraschungen, Liebeswirren, Alltagschaos und amüsante Dilemmata in der Kleinstadt am Wendehammer freuen!Mit sechs brandneuen Folgen geht die humorvolle, unterhaltsame und gleichermaßen spannende Dramedy-Serie WENDEHAMMER nach ihrem Mediathekserfolg in die zweite Staffel.Erneut mit dabei sind die wunderbaren Hauptdarstellerinnen Meike Droste, Susan Hoecke, Friederike Linke und Elmira Rafizadeh. Alice Dwyer kehrt für ein kurzes Wiedersehen zurück. Mit Claudia Rieschel und Daniel Drewes stoßen außerdem neue Gesichter zur Besetzung hinzu.Ebenfalls wiederkehrende Darsteller*innen aus Staffel 1 sind: Heikko Deutschmann, Max von Pufendorf, Aram Tafreshian, Marc Ben Puch, Nele Trebs, Gina Stiebitz und Felix Mayr.Annett Louisan, die Sängerin des WENDEHAMMER-Titelsongs, hat in der neuen Staffel einen Gastauftritt.Die Drehbücher schrieben Alexandra Maxeiner, Patrick Gurris und Kerstin Höckel. Regie führten Sinan Akkus (Folgen 1-4) und Franziska Margarete Hoenisch (Folgen 5-6).Inhalt: Freundschaft auf Leben und Tod - für Franziska (Susan Hoecke), Samira (Elmira Rafizadeh), Meike (Meike Droste) und Nadine (Friederike Linke) ist das keine bloße Behauptung, vor allem nicht, wenn es um den Tod anderer Leute geht.Volontärin Mona (Nele Trebs) ist fest davon überzeugt, die Überreste von Hagen Steinert auf dem Grund des Sees zu finden. Das Skelett muss also so schnell wie möglich geborgen werden. Aber wie soll das Freundinnen-Kleeblatt dies schaffen, ohne sich zu verraten? Und dass, wo für die vier gerade spannende neue Zeiten anbrechen: Meike ist zur Bürgermeisterin gewählt worden - ihre erste Amtstat: Verhindern, dass der Marktplatz in Hagen Steinert-Platz umbenannt wird. Franziska hat ihr Jura-Examen bestanden und will karrieremäßig endlich voll durchstarten als sie feststellt, dass sie schwanger ist. Samira tritt ihre Stelle als Oberärztin an, was die emotionale Spannung zwischen ihr und Dr. Tauber (Marc Ben Puch) nicht leichter macht. Nadine wiederum freut sich: Hannes (Timo Jacobs) hat Landgang und kommt zurück zu ihr in den Wendehammer. Keine von ihnen ahnt, dass ihr Leben durch das Auftauchen eines Unbekannten in Greubstadt gehörig durcheinander gewirbelt werden wird."Wendehammer" ist eine Produktion der MOOVIE GmbH, einem Unternehmen der Constantin Film, im Auftrag für das ZDF. Produzentin ist Heike Voßler, Producerin Diana Hook. Die Redaktion im ZDF hat Axel Laustroer.Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131-70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wendehammerPressekontakt:Im Auftrag der MOOVIE GMBH und des ZDF hat AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONS die bundesweite Pressebetreuung für WENDEHAMMER (Staffel 2) übernommen.Bei Fragen und für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:Simone Bachofner (Print, Radio, TV) & Carolyn Thompson (Online) unter Tel.: 030 / 61 20 30 - 70 / -55, E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.de, Carolyn.Thompson@aim-pr.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5520560