Eine Ferndiagnose kann Wartezeiten verkürzen und den Gang ins Krankenhaus ersparen. Warum ein langes USB-Kabel dabei nützlich ist. Simon Sharwood von The Register hat nach diversen Unfällen mit Notaufnahme, Gips und Nachsorge in einer Klinik bei seinem neuesten Missgeschick einen anderen Weg gewählt. Er stieß mit dem Zeh an einen Tisch und ließ sich bei der Nachsorge auf einen Zoom-Termin ein. Bei der digitalen Gesundheitsmaßnahme spielte ein zwei Meter langes USB-Kabel eine wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...