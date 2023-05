Mainz (ots) -Woche 25/23Sa., 17.6.Bitte geänderten Programmablauf beachten:5.30 Alien Surfgirls5.50 Alien Surfgirls (VPS 5.55)6.15 Meine Freundin Conni6.25 Meine Freundin Conni (VPS 6.30)6.35 Wickie und die starken Männer (VPS 6.40)6.45 Wickie und die starken Männer (VPS 6.50)7.00 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 7.05)7.10 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 7.15)7.25 Ernest & Rebecca (HD/UT)PartykrachNach den Comics von Guillaume Bianco und Antonello DalenaFrankreich 20177.35 Ernest & Rebecca (HD/UT)Die andere MikrobeNach den Comics von Guillaume Bianco und Antonello DalenaFrankreich 20177.45 Mia and me (VPS 7.30)8.10 Bibi Blocksberg (VPS 7.55)8.35 Bibi und Tina (VPS 8.20)9.00 heute Xpress (VPS 8.45)9.05 Bibi und Tina (VPS 8.50)9.30 PUR+ (VPS 9.15)9.55 einfach Mensch (VPS 9.40)10.10 Notruf Hafenkante (VPS 9.55)10.55 heute Xpress (VPS 10.40)11.00 ZDF RoyalTrooping the Colour - Parade zu Ehren König Charles III. (VPS 10.45)14.35 heute Xpress (VPS 14.20)zu Sa. 17.6.14.40 Rosamunde Pilcher: Erdbeeren im Frühling (VPS 14.25)16.10 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 15.55/HD/UT)Die Trödel-Show mit Horst Lichter(Erstsendung 7.2.2021)Deutschland 2021(Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.)Woche 28/23Di., 11.7.21.00 frontalBitte Änderung beachten:Moderation: Daniel PontzenBitte streichen: Ilka BrechtPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5520609