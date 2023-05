Der Bundesverband Solarwirtschaft sieht vor allem bei privaten Photovoltaik-Dachanlagen eine ungebrochene Nachfrage. Die Marke von vier Millionen Photovoltaik-Anlagen könnte schon nächstes Jahr erreicht werden.Am Pfingstmontag ist im Marktstammdatenregister die dreimillionste Photovoltaik-Anlage in Deutschland gemeldet worden. Insgesamt sind mittlerweile mehr als 70 Gigawatt Photovoltaik-Leistung in Deutschland installiert, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Dienstag erklärte. Ein Blick zurück zeigt zugleich, wie die Dynamik zugenommen hat. So sei die erste Million im Jahr 2011 ...

