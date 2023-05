Das in Paris ansässige Fintech-Unternehmen setzt die KI-gestützte Lösung für AML-Transaktionsüberwachung und Kunden-Screening von ThetaRay ein, um den Onboarding-Prozess zu verbessern

Sylq, der französische Marktführer im elektronischen Zahlungsverkehr, und ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Technologie zur Transaktionsüberwachung, gaben heute eine neue Zusammenarbeit bekannt, die darauf abzielt, eine leistungsstarke KI-Transaktionsüberwachung und ein automatisiertes Kunden-Screening zur Unterstützung des Unternehmenswachstums zu implementieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005021/de/

Sylq, the all-in-one payment solution for businesses, uses ThetaRay's AI-powered SONAR to monitor transactions and screen customers. (Photo: Business Wire)

Sylq hat die kürzlich veröffentlichte KI-Lösung für Kunden-Screening von ThetaRay erworben, um seinen einzigartigen, vollständig digitalen Onboarding-Prozess für KYB (Know Your Business) und KYC (Know Your Customer) zu optimieren. Die API-gesteuerte und KI-basierte Lösung von ThetaRay ermöglicht Sylq die Einführung eines hohen Automatisierungsgrads bei der Überwachung von Transaktionen und der Überprüfung von Händlern anhand von Sanktionslisten, Watchlists und Datenbanken Dritter, wie z. B. politisch exponierten Personen (PEP) und negativen Medien.

Sylq ist die erste europäische All-in-One-Zahlungsplattform für Händler, die aus der Fusion des französischen Marktführers im Zahlungsverkehr, Synalcom, mit dem innovativen Zahlungs-Fintech Qori hervorgegangen ist. Sylq bietet Unternehmen eine einzigartige integrierte Zahlungslösung, die von der Bereitstellung von Terminals mit 24/7-Support bis hin zu Zahlungsverarbeitungsdiensten reicht. Diese Dienste unterstützen Kartenzahlungen, Open-Banking-Zahlungen und Krypto-zu-Fiat-Transaktionen auf jedem Zahlungsterminal oder Android- und iOS-Gerät und ermöglichen gleichzeitig Fern- und Online-Zahlungen.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Geschäft für französische und europäische Händler zu vereinfachen, indem wir das Zahlungsangebot revolutionieren. Eines unserer Hauptziele lautet, einen hochgradig skalierbaren End-to-End-Prozess zur Überprüfung der Kundenidentität und der Transaktionen zu schaffen", so Daniel Maurice-Vallerey, CEO von Sylq. "Die ausgefeilte SaaS-Lösung für Screening und Transaktionsüberwachung von ThetaRay beinhaltet eine vorgefertigte Infrastruktur, die uns bei der Optimierung unseres Workflows hilft. Die cloudbasierte Architektur ermöglicht eine einfache Skalierung, wenn unser Unternehmen wächst."

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit einem führenden europäischen Zahlungsanbieter bekannt zu geben, der digitale Finanzdienstleistungen revolutioniert, das geschäftliche Wachstum vorantreibt und den Wettbewerb fördert", erklärte Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Mit unserer fortschrittlichen KI- und maschinellen Lerntechnologie können Fintechs im Zahlungsverkehr neuen Finanzpartnern Vertrauen einflößen, indem sie ihre Netzwerke gegen Geldwäsche sowie andere Finanzverbrechen absichern und gleichzeitig die Kundenerfahrung verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen."

Über Sylq

Sylq hat es sich zur Aufgabe gemacht, den täglichen Zahlungsverkehr von Banken und Einzelhändlern zu vereinfachen, damit diese sich auf wirklich wertschöpfende Maßnahmen für ihr Geschäft konzentrieren können. Von der Omnichannel-Zahlungsabwicklung die mehrere Zahlungsmethoden umfasst über die Bereitstellung von Terminals mit 24/7-Wartung bis hin zu In-App-Kundenbindungsfunktionen bietet Sylq Europas erstes integriertes Zahlungsdienst-Ökosystem. Weitere Informationen finden Sie hier: https://sylq.io/

Über ThetaRay

Die KI-gestützte Transaktionsüberwachungslösung SONAR von ThetaRay, die auf "künstlicher Intelligenz mit Intuition" basiert, ermöglicht Banken und Fintechs die Erweiterung ihrer Geschäftsmöglichkeiten sowie die Steigerung ihrer Umsatzerlöse durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen. Die bahnbrechende Lösung verbessert außerdem die Kundenzufriedenheit, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzunternehmen, die auf sehr heterogene und komplexe Ökosysteme setzen, profitieren in hohem Maße von den unerreicht niedrigen falsch-positiven Ergebnissen und hohen Erkennungsraten von ThetaRay.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005021/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Eytan Morgenstern

eytan.morgenstern@thetaray.com