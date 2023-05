Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (295/23)

The below instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN MINI L OMX AVA 361 GB00BG626T23 MINI L OMX AVA 422 GB00BKZZSW75 MINI L SP500 AVA 84 GB00BKZZXC23 TURBO L OMX AVA 1044 GB00BL01N444 TURBO L DAX AVA 858 GB00BL026378 MINI L OMX AVA 465 GB00BL03MB09 TURBO L SP50 AVA 135 GB00BL041492 MINI L OLJA AVA 424 GB00BL07QN23 MINI S BILL AVA 12 GB00BNTPNP27 MINI S BMAX AVA 13 GB00BNTS0G12 MINI S FTCH AVA 5 GB00BNTS2Z41 MINI S SBBB AVA 19 GB00BNV1R896 MINI S EMBRAC AVA 10 GB00BNV3N651 MINI S EMBRAC AVA 11 GB00BNV3XL00 TURBO L NASD AVA 226 GB00BNV56B77 MINI L NASDQ AVA 133 GB00BNV5BP67 TURBO L NASD AVA 224 GB00BNV56843 TURBO L NASD AVA 225 GB00BNV56959 MINI L NASDQ AVA 134 GB00BNV5BT06 TURBO L NASD AVA 244 GB00BQR96M53 TURBO L NASD AVA 245 GB00BQR97S80 TURBO L NASD AVA 246 GB00BQR97T97 TURBO L NASD AVA 247 GB00BQR98X09 MINI S EMBRAC AVA 15 GB00BQRBK748 TURBO S SILV AVA 186 GB00BQRCHJ84 MINI S EMBRAC AVA 18 GB00BQRCWN71 The last day of trading will be May 31, 2023 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.