Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (294/23)

The below instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN MINI L ALFA AVA 4 GB00BVZYLW21 BEAR GULD X3 AVA 1 GB00BVZZ4Z93 BEAR GULD X4 AVA 1 GB00BVZZ5014 MINI L ALFA AVA 6 GB00BVZZ7499 MINI L NDX AVA 48 GB00BVZZFC30 MINI L SP500 AVA 36 GB00BVZZDG38 MINI L TEL2B AVA 14 GB00BVZZFV29 MINI L SAND AVA 21 GB00BVZZJN25 MINI L DIOS AVA 2 GB00BVZZNG36 MINI L DIOS AVA 1 GB00BVZZNF29 MINI L BUND AVA 2 GB00BVZZPV27 MINI L TEL2B AVA 16 GB00BVZZZZ62 MINI L TEL2B AVA 17 GB00BW008761 BULL CAC X5 AVA 1 GB00BW00BM25 MINI L TEL2B AVA 18 GB00BW00DN71 BULL SX5E X5 AVA 1 GB00BW6N4L57 BEAR SX5E X5 AVA 1 GB00BW6N4H12 BEAR TELIA X5 AVA 1 GB00BW6N7Y91 BULL TELIA X5 AVA 1 GB00BW6N7Z09 MINI L TEL2B AVA 20 GB00BW6ND414 MINI L DIOS AVA 4 GB00BW6NFY52 MINI L DIOS AVA 3 GB00BW6NFX46 MINI L VBGB AVA 3 GB00BW6NG318 BULL MTG X5 AVA 3 GB00BKZYNN07 BEAR ABB X5 AVA 2 GB00BL03CW14 BEAR SP50 X10 AVA 12 GB00BL08FW73 BEAR SQUARE X5 AVA 4 GB00BNV11R65 BEAR DDOG X5 AVA 4 GB00BNV4WC76 MINI L DM AVA 021 GB00BQR90017 The last day of trading will be May 31, 2023 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.