Von diesem Schritt in Richtung volldigitale Baufinanzierung profitieren alle Interhyp-Partnerinstitute: Bewertungen von Sprengnetter, on-geo und vdpResearch ab sofort aus einer Hand- Weitere Optimierung in Aussicht: Bereits 20 Prozent des Geschäfts auf der Interhyp-Plattform werden schon heute mit einem bankspezifischen Objektwert eingereicht - Tendenz steigend- Damit beherrscht Interhyp alle Voraussetzungen, eine volldigitale Baufinanzierung anzubieten: inklusive 24/7 Online-Beratung und automatisierter BonitätsprüfungEin weiterer großer Schritt in Richtung einer volldigitalen Baufinanzierung ist getan. Mit Einsatz der neuen Objektbewertung auf der Interhyp-Plattform HOME können Partner ab sofort alle drei Anbieter mit einem Knopfdruck abrufen: Sprengnetter, on-geo und vdpResearch. Da die Bewertung bereits vor Einreichung bei der Bank stattfindet, steigen damit die Chancen deutlich, dass ein Baufinanzierungs-Antrag vom Kreditinstitut auch akzeptiert und genehmigt wird. Die Ablehnung, weil ein ermittelter Objektwert nicht zum Kreditgeber passt, gehört damit der Vergangenheit an. Alle Objektdaten wandern künftig via Schnittstelle direkt in die Kreditsysteme der Bank. Ebenfalls entfällt die lästige doppelte und dreifache Datenpflege auf Seiten der Bank."Immer mehr zeigt sich, dass 2023 ein entscheidendes Jahr für die Digitalisierung in der Baufinanzierung wird," sagt Marcus Fienhold, CDO der Interhyp Gruppe. "Alle drei Anbieter einer Objektbewertung auf einen Knopfdruck anzubieten heißt, dass wir einmal mehr die schnellsten am Markt sind, die ein entscheidendes Feature umsetzen. Bei der Objektbewertung handelt es sich um einen elementaren Prozessschritt, da von der Genauigkeit der Berechnung abhängt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Antrag von der Bank auch angenommen wird. Damit reduzieren wir Ablehnungen und damit sparen sich unsere Bankenpartner, Beraterinnen, Berater wie auch die Vermittlerinnen und Vermittler ein enormes Maß an Prozesskosten."Hohe Zeitersparnis: Ablehnungen auf Basis der Objektbewertung gehen massiv zurückBei aktuell über 500 Partnerbanken der Interhyp hat sich bei den ersten Instituten schon gezeigt, dass es bei Einsatz der neuen Anwendung kaum mehr Ablehnungen auf Basis des Objektwertes gibt. Dadurch spart sich der Kreditgeber an zwei Stellen enorm viel Zeit.Erstens entsteht weniger Leerarbeit für die Bank, weil die Ablehnungsquote sinkt. Und zweitens braucht es weniger zeitintensive Abstimmung mit dem Vertrieb, weil keine Anpassungen am Angebot durch einen geänderten Objektwert auf Bankseite mehr entstehen. Der Prozess für den Kreditprüfer wird also deutlich vereinfacht und er hat mehr Zeit für die beratungsintensiveren Baufinanzierungen für seine Kundinnen und Kunden zur Verfügung."Der intensive Austausch mit unseren Partnern zeigt uns immer wieder, wo die wichtigen Stellschrauben im Umgang miteinander sind. Dabei ist in der Vergangenheit immer wieder der Punkt einer validen bankenspezifischen Objektbewertung aufgekommen", erklärt André Lichner, als Vorstand bei Interhyp zuständig für das Produktmanagement.20 Prozent des Geschäfts profitieren bereits - next step: Volldigitale Baufi"Mit dem Setup, das wir hier für unsere Baufinanzierungs-Plattform und damit für unsere Partnerbanken auf die Beine gestellt haben, zeigen wir, dass wir mit unserm Ohr ganz nah am Partner sind und ihnen dabei helfen, ihre kostspieligen Prozesse noch besser in den Griff zu bekommen", so Lichner weiter. "Bereits 20 Prozent des Geschäfts auf der Interhyp-Plattform Partner läuft über die neue Objektbewertung. Wir arbeiten aktuell daran, dass diese Zahl massiv und schnell anzieht."Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2022 ein Finanzierungsvolumen von 29,0 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.