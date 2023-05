Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4373/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/73 geht es um ein Angebot für RHI Magnesita und ich weiss, wen das freut: Gregor Rosinger. Marinomed hat aktuell die beste Serie der eigenen Börsegeschichte. News gibt es von Warimpex, Valneva, Montana Aerospace, DO&CO, Erste Group und Research zu Kontron. Finally: Porr, adidas, Deutsche Post, Strabag und SAP sind gestern aus dem Cordoba 78 Cup ausgeschieden und auch Dominic Thiem hatte gestern gegen einen Mann aus Cordoba mit 2:3 sein Cordoba-Ergebnis in Roland Garros. Ach ...

