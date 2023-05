TYAN, Hersteller eines branchenführenden Serverplattformdesigns und Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt die jüngsten HPC-, Cloud- und Speicherplattformen an Stand M0701a auf der Computex 2023 vor, die vom 30. Mai bis 2. Juni in Taipeh (Taiwan) stattfindet. Die Plattformen werden von der 4. Generation skalierbarer Intel Xeon Prozessoren gepowert, die mit eingebauten Beschleunigern ausgestattet sind, um die Leistung in den besonders schnell wachsenden Aufgabenbereichen KI, Analytik, Cloud, Speicherung und HPC zu verbessern.

"Da Unternehmen wachsen, die Kosten senken und neue Dienstleistungen anbieten wollen, ist es wichtiger denn je, dass die Technologie den Geschäftswert erhöht", erklärte Eric Kuo, Vice President, Server Infrastructure Business Unit bei der MiTAC Computing Technology Corporation. "Die Serverplattformen von TYAN mit den skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation bieten eine leistungsstarke Grundlage zur Lösung geschäftlicher Herausforderungen und dazu Funktionen zur Optimierung von Ressourcenausnutzung und Energieeffizienz."

Beschleunigte Rechner- und KI-Inferenz-Workflows

Der Thunder HX FT65T-B7130 und der Thunder HX FT65T-B5652 sind auf Rackmontage umrüstbare Ständer-Server für schreibtischseitige HPC-Workbench-Anwendungen. Der FT65T-B7130 unterstützt Dual-Prozessoren, 16 DDR5 RDIMM-Steckplätze, zwei doppeltbreite PCIe 5.0 x16 Slots für leistungsstarke GPU-Karten, acht 3,5-Zoll- und zwei 2,5-Zoll-SATA Hot-Swap werkzeuglose Festplattenfächer für die Datenspeicherung. Ein Onboard NVMe M.2-Port bietet die Möglichkeit, ein latenzzeitarmes Bootlaufwerk einzusetzen. Der FT65T-B5652 ist mit einem einzigen Prozessor ausgestattet, mit acht DDR5 RDIMM-Steckplätzen, vier PCIe 5.0 x16 Slots für doppeltbreite professionelle GPU-Karten, sechs 3,5-Zoll-SATA, zwei NVMe U.2 Hot-Swap werkzeuglose Festplattenfächer und einem NVMe M.2-Port. Diese Ständer-Server eignen sich auch für lärmempfindliche Umgebungen.

Der Thunder HX TS75A-B7132 ist eine Dual-Socket-2U-Serverplattform mit Unterstützung für 32 DDR5 RDIMM-Steckplätze und fünf PCIe 5.0-Slots, ideal für leistungsstarke In-Memory-Computing- und Virtualisierungsanwendungen. Die Plattform bietet zwei Onboard-LAN-Optionen, Dual 10 GbE oder Dual GbE, einen OCP v3.0 LAN-Mezzanin-Slot und zwei NVMe M.2-Ports. Der TS75A-B7132 bietet zehn 2,5-Zoll-SATA und sechzehn NVMe U.2-Einbauschächte für hohe Ein-/Ausgabe-Durchsatzanforderungen bei Daten-Streaming-Anwendungen.

Verbesserte Rechnerleistung für Rechenzentren

Der Thunder CX GC68A-B7136 und der GC79A-B7132 von TYAN sind 1U-Dual-Socket-Cloudserver, die für anspruchsvolle Leistungen in Rechenzentren konzipiert wurden. Diverse Spezifikationen sind beiden Systemen gemeinsam, darunter zwei PCIe 5.0 x16 Slots in voller Höhe, ein OCP v3.0 LAN-Mezzanin-Slot und zwei NVMe M.2-Ports.

Der GC68A-B7136 bietet zwölf 2,5-Zoll-Einbauschächte, die acht NVMe U.2 und vier SATA-Bauteile unterstützen. Er bietet außerdem 16 DDR5 RDIMM-Steckplätze. Diese Plattform ist eine kostengünstige Wahl für Rechneranwendungen mit hoher IOPS. Der GC79A-B7132 ist ein All-Flash-Server mit bis zu zwölf 2,5-Zoll NVMe U.2-Einbauschächten und 32 DDR5 RDIMM-Steckplätzen. Sie eignet sich bestens für Workloads, die hohe Anforderungen an CPU-Kerne und Speicherkapazitäten stellen, wie etwa Virtualisierung und In-Memory-Datenbankanwendungen.

Hybridspeicher für Flexibilität und Leistung

Der Thunder SX TS70-B7136 und der TS70A-B7136 sind 2U-Dual-Socket softwaredefinierte Speicherserver mit 16 DDR5 RDIMM-Steckplätzen, fünf PCIe 5.0 Slots, einem OCP v3.0 LAN-Mezzanin-Slot und zwei NVMe M.2-Ports. Der TS70-B7136 bietet hohe Speicherkapazitäten mit zwölf 3,5-Zoll-SATA-Einbauschächten, die bis zu vier NVMe U.2-Geräte unterstützen. Hinzu kommen zwei rückseitige 2,5-Zoll-SATA-Einbauschächte für Bootlaufwerke. Der TS70A-B7136 wurde mit zwanzig 2,5-Zoll-Einbauschächten für hohen Ein-/Ausgabe-Datendurchsatz optimiert, darunter zehn SATA-, acht NVMe U.2-Vorderseitenschächte und zwei rückwärtig zugängliche SATA-Schächte.

Support-Ressourcen:

Bitte sehen Sie sich dieses Video an über die auf den skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation basierenden Server von TYAN.

