Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 22/23Donnerstag, 01.06.Bitte Zeitkorrekturen beachten:23.20 Game Two #293Videospielmagazin23.50 Studio SchmittLate-Night-ShowZu Gast: Jorge González0.25 MAITHINK X - Die ShowDie Tricks der Kosmetikindustrie1.00 The BayVerbrechen1.45 The BayVerderben2.30 The BayVermutung3.15 The BayVerluste4.00 The BayVersäumnis4.45 The BayVerbundenheit5.30 Monk-6.10 Mr. Monk hütet das BettFreitag, 02.06.Bitte Programmänderung beachten:6.10 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 26.5.2023)Deutschland 2023(Die Sendung "Monk: Mr. Monk als Bürohengst" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.40 Uhr wie vorgesehen.)