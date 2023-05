© Foto: picture alliance / abaca | Lemouton Stephane/Pool/ABACA



BYD weiter auf der Überholspur: Bei einer Ausschreibung zur Ausstattung indonesischer Taxi-Flotten hat der chinesische E-Autobauer Tesla überboten. Wie reagiert die Aktie?

Indonesiens größtes Taxiunternehmen - PT Blue Bird - werde 80 Prozent seiner Elektrofahrzeugflotte bei BYD, insbesondere die Modelle E6 und T3, ordern. Diese Fahrzeuge seien laut Sigit Priawan Djokosoetono, President Director bei Blue Bird, besser für den indonesischen Markt geeignet: "Wir verwenden viele importierte BYD-Modelle, da der Preis für uns in Indonesien günstig ist."

Gleichzeitig prüfe Blue Bird demnach die Bestellungen der Tesla-Fahrzeuge auf Grundlage der Investitionsrendite. BYD gewinnt in der größten Volkswirtschaft Südostasiens immer mehr an Boden. Kürzlich unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung, um potenzielle Investitionen in Indonesien zu prüfen und erwägt auch den Bau von E-Fahrzeugwerken in den benachbarten Philippinen oder in Vietnam.

Die Aktie reagiert positiv und legt um über 2,5 Prozent zu. Der Analysten-Konsens liegt derzeit rund 48 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Titel.

Vor über zehn Jahren war es noch undenkbar, dass BYD mit Tesla konkurrieren könnte. Tatsächlich lachte Elon Musk im Jahr 2011 in einem Bloomberg-Interview über diese Idee. Dieses Video tauchte nun erneut bei Twitter auf, Musk antwortete nun darauf: "Das war vor vielen Jahren. Heutzutage sind ihre Autos sehr wettbewerbsfähig."

[twitter]1662294090527145984[/twitter]

Dem Tesla-Chef stimmen auch andere CEOs zu: "BYD ist sehr, sehr stark", sagte Volkswagen-Chef Oliver Blume letzten Monat in Shanghai. Ford-CEO Jim Farley erwähnte BYD, als er erklärte, dass Fords Hauptkonkurrenten bei Elektrofahrzeugen chinesische Unternehmen seien: "Die Chinesen werden das Powerhouse sein", sagte er auf dem Morgan Stanley Sustainable Finance Summit.

Im April meldete BYD, dass die Gewinne im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um mehr als 400 Prozent gestiegen seien und dass sich die Fahrzeugverkäufe im vergangenen Quartal auf 550.000 weltweit fast verdoppelt hätten. Der Elektroautohersteller hat Volkswagen als meistverkaufte Marke unter den Autoherstellern in China verdrängt.

Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion