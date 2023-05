Sarnia, Ontario, den 30. Mai 2023 - Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das mit Hilfe von chemischen Verfahren geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, wird im Juni 2023 an drei Branchenkonferenzen teilnehmen. Das Unternehmen wird bei diesen Veranstaltungen das Potenzial seiner HydrochemolyticTM-Technologie ("HCT") vorstellen und mit wichtigen Interessensvertretern in Kontakt treten.

CIAC Ontario Responsible Care Workshop

31. Mai 2023

Marriot Eaton Centre, Toronto, Ontario

Abe Dyck, Head of Corporate Development von Aduro, wird an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Dekarbonisierung im Chemie- und Kunststoffsektor" teilnehmen. Er wird wichtige Einblicke hinsichtlich der Rolle der HCT von Aduro bei der Dekarbonisierung des Chemie- und Kunststoffsektors präsentieren. Neben Herrn Dyck werden auch Rocky Vermani von Nova Chemicals und Dan Taylor von der Sarnia Lambton Economic Partnership an der Podiumsdiskussion teilnehmen, die von Bob Masterson von der Chemistry Industry Association of Canada moderiert wird.

https://www.plasticsrecyclinglatam.com/

7.-8. Juni 2023

Hilton Reforma Hotel, Mexiko-Stadt, Mexiko

Abe Dyck von Aduro und Mexico Country Manager Humberto Parra werden an der Veranstaltung Plastic Recycling LATAM teilnehmen. Herr Dyck wird sich an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Ein Panorama des chemischen Recyclings als innovative und nachhaltige Lösung" beteiligen, die von Laura Michua von Arpema moderiert wird. Bei dieser Podiumsdiskussion werden die Branchenführer Alejandro Astorga Gurza von Eastman sowie Fernando Perez Vas von BASF aufschlussreiche Vorträge halten und ihre Strategien und Technologien erörtern.

Abe Dyck wird die einzigartige und innovative Hydrochemolytic-Technologie von Aduro vorstellen - eine transformative Lösung, die geringwertige Materialien effizient zu qualitativ hochwertigen Produkten umwandelt. Er wird das beträchtliche Potenzial des modernen chemischen Recyclings bei der Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft hervorheben. Herr Dyck wird detailliert auf die Feinheiten der Technologieplattform eingehen und ihre Fähigkeiten bei der Umwandlung von Kunststoffabfällen und ihrem Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft vorstellen.

Besuchen Sie bei der Konferenz den Stand 56, um mehr über das Unternehmen und dessen Hydrochemolytic-Technologie zu erfahren und um zu entdecken, wie Aduro die Weiterentwicklung des chemischen Recyclings vorantreibt. Treten Sie mit dem Team in Kontakt, erkunden Sie Vorführungen und gewinnen Sie tiefere Einblicke in das Bestreben von Aduro hinsichtlich der Schaffung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Die Herren Parra und Dyck werden auch strategische Gespräche mit wichtigen Regierungs- und Industrievertretern führen.

Petrochem Canada Conference 2023

20.-21. Juni 2023

Progressive Auto Sales Arena, Sarnia, Ontario

Bei der Petrochem Canada Conference, einer jährlichen Zusammenkunft von Fachkräften der petrochemischen, biochemischen und chemischen Industrie, wird Abe Dyck die Hydrochemolytic-Technologieplattform von Aduro vorstellen. Diese vielseitige chemische Plattform wandelt geringwertigere Materialien zu hochwertigeren Ausgangsstoffen oder Produkten um, die Anwendung bei der Schwerölveredelung und dem chemischen Recycling von Kunststoffen finden.

Abgesehen von der Präsentation wird Aduro auch am Stand 821 ausstellen. Besuchen Sie den Stand, um die Hydrochemolytic-Technologie von Aduro aus erster Hand kennenzulernen und um zu erfahren, wie sie die Branche revolutioniert. Treten Sie mit dem Team in Kontakt, gewinnen Sie Einblicke in die Fähigkeiten der HCT-Plattform und entdecken Sie, wie Aduro den Weg für die nachhaltige Transformation des petrochemischen Sektors ebnet.

Die Petrochem Canada Conference bietet Fachkräften der Branche eine einzigartige Möglichkeit, etwas über die Fortschritte in diesem Bereich zu erfahren und innovative Lösungen zu erkunden. Die Präsenz von Aduro bei der Konferenz verdeutlicht sein Bestreben, die Einführung nachhaltiger Praktiken zu fördern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.

"Das Bestreben von Aduro, die Kraft der Chemie für eine nachhaltigere Zukunft zu nutzen, kommt in unserer Hydrochemolytic-Technologie zum Ausdruck. Diese Industriekonferenzen sind eine Möglichkeit für uns, unsere Arbeit zu präsentieren, mit Branchenführern in Kontakt zu treten und Partnerschaften aufzubauen, die die Kommerzialisierung und Einführung innovativer neuer Technologien beschleunigen werden", sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro Clean Technologies.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens stützt sich auf Wasser als kritischen Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

mailto:ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

mailto:ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Arrowhead

Thomas Renaud, Managing Director

mailto:enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619-6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com/ oder auf der Firmenwebsite!

