"Buy now, pay later" ist beliebt, führt bei einigen Menschen aber auch zu Verschuldung. Hell Pizza in Neuseeland hat es auf die Spitze getrieben: Zahlung per Testament. Afterlife Pay: Zahle nach dem Tod Für Afterlife Pay müssen sich potenzielle Kund:innen auf einer Kampagnen-Landingpage bewerben. Insgesamt werden 666 Personen in Neuseeland und 666 Personen in Australien ausgewählt. Die Personen, die ausgewählt wurden, können sich dann Pizza bestellen - müssen aber eine rechtsgültige Ergänzung ihres Testaments unterzeichnen, die ermöglicht, dass der Preis für die Pizza nach dem Tod der Person eingezogen werden kann. Dabei gibt es keine zusätzlichen Zinsen oder ...

