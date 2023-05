Die Heizölpreise haben über das Wochenende nachgegeben und sind zurück auf dem Seitwärtstrend der letzten Wochen. In Österreich und der Schweiz starten die Heizölpreise ungefähr auf dem Vortagesniveau in den Handel und in Deutschland sind sie leicht gesunken. Der Ölmarkt wartet mit Spannung auf den Ausgang des OPEC+-Meetings am 4. Juni. Aktuell ist unklar, ob es ggf. weitere Förderquotenkürzungen ...

