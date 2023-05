DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:19 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.232,50 +0,5% +8,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.496,50 +1,1% +30,1% Euro-Stoxx-50 4.328,46 +0,2% +14,1% Stoxx-50 4.004,15 -0,5% +9,7% DAX 16.028,32 +0,5% +15,1% FTSE 7.574,76 -0,7% +2,4% CAC 7.265,17 -0,5% +12,2% Nikkei-225 31.328,16 +0,3% +20,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,73 +0,53

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,74 72,67 -1,3% -0,93 -10,1% Brent/ICE 75,95 77,10 -1,5% -1,15 -9,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 24,55 24,56 -0,0% -0,01 -67,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.956,07 1.943,10 +0,7% +12,97 +7,3% Silber (Spot) 23,24 23,25 -0,0% -0,01 -3,0% Platin (Spot) 1.036,03 1.029,05 +0,7% +6,98 -3,0% Kupfer-Future 3,66 3,68 -0,3% -0,01 -4,0%

Die Ölpreise geben nach. Marktteilnehmer verweisen auf Sorgen, dass der ausgehandelte Schulden-Deal in den USA nicht die Unterstützung des Kongresses bekommen könnte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einem langen Wochenende dürfte die Wall Street mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,5 Prozent zu. Am Montag fand wegen des Feiertags Memorial Day kein Handel statt. Für Erleichterung bei den Anlegern dürfte die lang ersehnte Einigung im Streit um die US-Schuldenobergrenze sorgen. Einige Analysten bleiben indessen vorsichtig und verweisen darauf, dass der US-Kongress dem Schulden-Abkommen noch zustimmen muss, was die Euphorie dämpfen könnte. Die Abstimmung darüber soll am Mittwoch stattfinden. Unter den Einzelwerten legt die Aktie von Walt Disney vorbörslich um 0,6 Prozent zu. Der Film "Die kleine Meerjungfrau" hat in den ersten drei Tagen 95,5 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Insgesamt spielte der Film am viertägigen Feiertagswochenende schätzungsweise 117,5 Millionen Dollar ein, was laut Comscore das fünfthöchste Ergebnis für das Memorial-Day-Wochenende darstellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 99,0 zuvor: 101,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Das fundamentale Umfeld hat sich über das lange Wochenende mit der vorläufigen Einigung über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze leicht verbessert, eine Zustimmung durch beide Kammern des US-Kongresses steht aber noch aus. Die technologiewerte stellen den größten Gewinner in Europa und profitieren leicht von dem KI-Hype sowie leicht sinkender Zinsen. In dieser Woche ist die Eurozone mit frischen Inflationszahlen für Mai an der Reihe und heute gibt Spanien wie gewohnt den Startschuss. Mit 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist dort die Preisdynamik deutlich rückläufig, auch aufgrund von Basiseffekten. Für WPP geht es an der Londoner Börse um 1,5 Prozent nach oben. Die Werbeagentur ist mit Nvidia eine Partnerschaft für die Entwicklung einer KI-basierten Content-Maschine eingegangen. Nestle verlieren 2,1 Prozent. Finanzvorstand Francois-Xavier Roger ist nach acht Jahren zurückgetreten. Nachfolgerin soll Anna Manz werden, die derzeit CFO bei der Londoner Börse ist. Aroundtown (+2,9%) legte einen Verlust im ersten Quartal vor. Der Jahresausblick wurde derweil bestätigt. Für die Analysten der UBS sei bei Aroundtown im ersten Quartal keine externe Neubewertung vorgenommen worden. Das Unternehmen mache weiter Fortschritte bei der Veräußerung von Unternehmensteilen. Kursgewinner mit 4,1 Prozent Plus sind Siltronc. Sie wurden von Jefferies von Hold auf Buy hochgestuft. Auch das Kursziel wurde deutlich erhöht auf 95 nach 75 Euro. Nach Überzeugung von Jefferies ist bei Siltronic ein erheblicher Teil der negativen Nachrichten bereits eingepreist. Bei SFC Energy (+3,8%) treibt ein erneuter Auftrag des indischen Verteidigungsministeriums. Für die Analysten von Warburg handelt sich um eine positive Nachricht, die den erfolgreichen Einstieg in den indischen Markt gemeinsam mit dem lokalen Partner widerspiegele.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8:04 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0736 +0,2% 1,0689 1,0709 +0,3% EUR/JPY 150,15 -0,1% 150,42 150,30 +7,0% EUR/CHF 0,9688 +0,0% 0,9684 0,9680 -2,1% EUR/GBP 0,8640 -0,3% 0,8666 0,8670 -2,4% USD/JPY 139,82 -0,4% 140,37 140,35 +6,6% GBP/USD 1,2425 +0,5% 1,2335 1,2352 +2,7% USD/CNH (Offshore) 7,0907 +0,1% 7,1038 7,0844 +2,4% Bitcoin BTC/USD 27.958,88 +1,0% 27.770,88 27.684,02 +68,4%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar aktuell etwas leichter, nachdem er zuvor auf den höchsten Stand seit zehn Wochen gestiegen war. Der Dollar-Index gibt um 0,2 Prozent nach. Nach der vorläufigen Einigung im Schuldenstreit könnten sich die Märkte auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank konzentrieren, meint Devisenanalyst Lee Hardman von MUFG. Vorausgesetzt, dass die US-Politiker die ausgehandelte Lösung nicht wider Erwarten ablehnten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - An den Börsen war die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit am Dienstag schon wieder verflogen. Stattdessen rückten die angespannten Beziehungen zwischen China und den USA in den Blick, nachdem Peking ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder abgelehnt hatte. In Schanghai holte der Composite-Index seine Verluste auf. Neben den jüngsten Verstimmungen zwischen Washington und Peking bremste die unerwartet langsame Erholung der heimischen Wirtschaft von den Pandemiefolgen. In Hongkong arbeitete sich der Hang-Seng-Index im späten Handel ebenfalls knapp in positives Terrain vor. In Tokio erreicht der Nikkei-Index ein neues 33-Jahrehoch. Hier stützte der im Vergleich zum Yen festere US-Dollar, der die Absatzchancen japanischer Exportunternehmen verbessert. In Seoul legte der Kospi deutlicher zu. Marktteilnehmer sprachen nach einem feiertagsbedingten langen Wochenende von einer nachgeholten positiven Reaktion auf die Entwicklung im US-Schuldenstreit. LG Electronics sprangen um fast 11 Prozent nach oben. Anleger setzten auf eine kräftige Neubewertung dank des wachsenden Fahrzeugkomponentengeschäfts. Ein neuer Auftrag verhalf Hyundai Mipo Dockyard zu einem Plus von 6,3 Prozent. In Sydney gab der S&P/ASX-200 leicht nach. Verkauft wurden vor allem die schwergewichteten Aktien der großen australischen Banken. Der Subindex der Finanzwerte sank um 0,35 Prozent. Ein positiver Ausblick verhalf Qantas zu einem Plus von 2,65 Prozent.

CREDIT

Weiter auf dem entspannten Vortagsniveau zeigen sich auch am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die voraussichtliche Einigung bei der US-Schuldenobergrenze hat für Erleichterung gesorgt. Angesichts der Feiertage in Europa und den USA am Montag ist die Reaktion bislang eher zurückhaltend ausgefallen. Von den Höchstwerten vergangener Woche seien die Risikoprämien jedoch um rund fünf Prozent zurückgekommen, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DAIMLER TRUCK

und Toyota haben eine Absichtserklärung über den Zusammenschluss von Mitsubishi Fuso und Hino Motors unterzeichnet. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen bei der geplanten Transaktion die Geschäftsaktivitäten der Daimler-Truck-Konzerngesellschaft Mitsubishi Fuso Truck and Bus und der Toyota-Motor-Tochter Hino Motors gleichberechtigt in einer Holdinggesellschaft gebündelt werden.

AROUNDTOWN

ist mit einem Verlust ins neue Jahr gestartet. Verkäufe aus dem Bestand sorgten für niedrigere Mieteinnahmen, negative Bewertungseffekte drückten das Ergebnis. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.

SFC ENERGY

hat sich mit seinem strategischen Partner FC TecNrgy einen Auftrag des indischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von 900 stationär einsetzbarer Brennstoffzellen-Generatoren gesichert. Das anfängliche Auftragsvolumen beläuft sich auf mehr als 17,5 Millionen Euro.

HOME24

hat im ersten Quartal operativ schwarze Zahlen geschrieben, unter dem Strich den Verlust leicht reduziert und die Margen verbessert. Den Umsatz steigerte der Online-Möbelhändler marginal. Der Mehrheitsaktionär XXXLutz-Gruppe, der Ende April die Aktienmehrheit erlangte und nun 94 Prozent der Stimmrechte hält, strebe auf der kommenden regulären Jahreshauptversammlung einen Sitz im Aufsichtsrat an.

Douglas

hat im zweiten Geschäftsquartal operativ mehr verdient und unter dem Strich den Verlust deutlich verringert, bei weiter zweistelligen Wachstumsraten. Dabei hat die Parfümeriekette auf vergleichbarer Fläche von stärkeren Zuwächsen in den Filialen profitiert als im Online-Geschäft.

SGT GERMAN PRIVATE EQUITY

erweitert ihr Portfolio mit einer weiteren Transaktion. Wie das börsennotierte Unternehmen mitteilte, übernimmt es über seine Tochtergesellschaft SGT Capital Pte Ltd in Singapur das deutsche Unternehmen Elatec, einen Entwickler und Anbieter von Lesegeräte-Hardware und -Firmware für die Benutzeridentifikation mit rund 150 Mitarbeitern.

MANZ

verändert seine seit mehreren Jahren bestehende Partnerschaft mit Customcells. Die Beteiligung von 40 Prozent an der Customcells Tübingen GmbH werde in einen Anteil an deren Muttergesellschaft Customcells Group getauscht, teilte der Maschinenbauer mit.

NESTLE

hat Anna Manz zum Chief Financial Officer berufen. Sie werde Nachfolgerin von Francois-Xavier Roger, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen will.

UNICREDIT

evaluiert eine Änderung seiner Struktur in Österreich und Slowenien. Wie das Institut mitteilte, hat es einen Prozess zur Prüfung einer Fusion einiger seiner Aktivitäten in den beiden Ländern eingeleitet. Sie soll bis zum dritten Quartal dauern.

UNILEVER

muss sich auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen. Wie der Konsumgüterkonzern mitteilte, will sich CFO Graeme Pitkethly Ende Mai 2024 von seinem Posten zurückziehen.

