Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck +0,84% will große Teile des schwierigen Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota -0,08% zusammenlegen. So soll die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus mit der Toyota-Tochter Hino in einer Holdinggesellschaft fusionieren, wie die Schwaben und die Japaner am Dienstag überraschend mitteilten.Die Gesellschaft soll an der Börse in Tokio notiert ...

