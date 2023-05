Erfurt (ots) -"Ansage!" (KiKA) ab sofortGaming-ChallengesBei "Ansage!" (KiKA) fordern Jugendliche ihre Stars per Video zu Gaming-Challenges heraus. Ob "Pokémon", "Die Sims" oder "Mario Kart" - die Gaming-Profis müssen zeigen, was in ihnen steckt.- Für wen? "Ansage!" ist ein Format für zehn bis 13-Jährige, die Videospiele lieben und sich in der Gaming-Szene auf YouTube und Twitch bestens auskennen.- Wo schauen? Neue Videos werden wöchentlich auf dem "Ansage!"-YouTube-Kanal und auf kika.de veröffentlicht. Alle Challenges werden auch im KiKA-Player zur Verfügung gestellt."Juli tanzt" (ZDF) ab 2. Juni 2023Pop-Rap-MusicalDie 15-jährige Juli tanzt für ihr Leben gern. Sie ist selbstbewusst und gibt nichts auf Lästereien wegen ihrer Figur. Paul aus der Oberstufe versucht immer wieder, sie zu provozieren. Als ausgerechnet sein Bruder Juli anspricht, um in einem Musikvideo zu tanzen, ist sie skeptisch.- Für wen? Der Musical-Film macht Mut, zu sich selbst zu stehen und eignet sich für musikbegeisterte Kinder ab zehn Jahren.- Wo schauen? "Juli tanzt" kann ab 2. Juni 2023 auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.KiKA-Chat zu "Komm, lieb dich! - Ein Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche zum Thema Selbstakzeptanz" am 11. Juni 2023Interessierte können auf kika.de am 11. Juni 2023 ab 19:50 Uhr mit "Juli tanzt"-Hauptdarstellerin Jedidah-Isabel Annor und "stark!"-Protagonistin Emilia zu den Themen Body Neutrality und Selbstakzeptanz chatten. Für Orientierung und Beratung sorgen Cathrin Clift und Sabine Marx vom KUMMERKASTEN-Team. Weitere Informationen zu "Komm, lieb dich!" finden Sie unter kommunikation.kika.de."Das Rätsel der Runen" (ZDF) ab 23. Juni 2023AnimationsserieIn "Das Rätsel der Runen" muss der 12-jährige Thronfolger sich vor Neidern verstecken und unter dem Namen Hugo auf einem Hof leben. Dort hört er die Legende eines Wikingers, der einen Gott in einen steinernen Drachen verbannt hat. Doch dieser 300-jährige Zauber endet bald.- Für wen? Die Serie "Das Rätsel der Runen" ist für Kinder ab sieben Jahren, die sich für Geschichte und Magie begeistern.- Wo schauen? Die ersten 13 Folgen der Animationsserie können ab dem 23. Juni 2023 auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden."Mein Fahrrad und ich" (KiKA/SR) ab 23. Juni 2023Mitmach-AktionIn Kooperation mit der Sportschau haben Sportfans ab 23. Juni 2023 die Chance, Teil der Tour de France zu werden, indem sie ihre eigenen Fahrrad- und Radsport-Erlebnisse in einem Video erzählen. Ab 1. Juli wird dann bei jeder Tour-Etappe eine dieser Geschichte live im Ersten während der Berichterstattung gezeigt und auf kika.de zum Abruf bereitgestellt wird. Ein Publikumsvoting findet ab 23. Juli 2023 auf kika.de statt. Das Gewinnerkind wird Kinderreporter an einer Station der Deutschlandtour und Teil der Live-Sendung im Ersten.- Wie mitmachen? Kinder können ihre Radgeschichte ganz einfach mit dem Handy oder der Kamera aufnehmen und mit der Einverständniserklärung der Eltern an sportschau@kika.de senden.- Wo schauen? Alle Inhalte der Sportschau zur Aktion finden Sie auf kika.de und im KiKA-Player.Neues in der KiKANiNCHEN-Welt"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppMonatlich gibt es zwei neue Vorlesegeschichten zu entdecken: "Huhu, Herr Schuhu" am 1. Juni 2023, gelesen von Juri und "Hase Hibiskus und die dicksten Freunde der Welt" am 15. Juni 2023, gelesen von Singa.Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de"ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) ab 5. Juni 2023: Neue Aufrufe (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/aufrufe) zum Thema "Savanne" und "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) ab 30. Juni 2023 mit Bastelanleitung (https://www.kikaninchen.de/kika-baumhaus/selbermachen/basteln/mach-mit-108.html) und Begleitmaterial (https://www.kika.de/eltern/sendungen/baumhaus/mach-mit-im-baumhaus-100.html) für eine Sonnenuhr.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5520941