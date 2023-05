Goldpreis: US-Schuldenstreit weiter tonangebend - das ist diese Woche wichtig

Der Goldpreis befindet sich auch nach Pfingsten mit 1.955 Dollar je Feinunze (Kassa) weiterhin unterhalb der psychologischen 2.000-Dollar-Marke. Neben den Entwicklungen im US-Schuldenstreit behalten Anleger die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten und Non-Farm Payrolls (NFPs) am Freitag im Blick. Einigung zwischen Demokraten und Republikanern im US-Schuldenstreit in Sicht US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, haben eine Kompromisslösung im schwelenden Streit um eine Anhebung der US-Schuldengrenze gefunden.

"Sprecher McCarthy und ich haben eine parteiübergreifende Haushaltsvereinbarung getroffen, die die schlimmste Krise verhindern wird - einen Zahlungsausfall zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes", schrieb Biden am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Eine Abstimmung in der Kammer ist zur Wochenmitte geplant, welche als wahrscheinlich gilt. Einen Garantieschein für eine tatsächliche Zustimmung gibt es jedoch nicht.

Der schwelende US-Schuldenstreit sorgt seit Wochen für verstärkte Unsicherheit an den Märkten dies- und jenseits des Atlantiks. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte vor einem möglichen Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt ab dem 5. Juni.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

