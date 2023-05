Baden-Baden (ots) -Buch von Toni Morrison / 10 neue Leseempfehlungen für den Juni auf SWR.de/bestenlisteDie Erzählung "Rezitativ" von Toni Morrison, übersetzt aus dem Amerikanischen von Tanja Handels, steht im Juni 2023 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Twyla und Roberta begegnen sich im Alter von acht Jahren im Kinderheim. Von Anfang an ist bekannt, dass eine der beiden schwarz und die andere weiß ist, doch welche ist welche? Die Autorin spielt dabei mit unserer Wahrnehmung. Beide sind unzertrennlich, verlieren sich später jedoch aus den Augen, begegnen sich allerdings immer wieder zufällig. Über die wichtigsten Fragen sind sich beide uneinig und stehen in jeder Hinsicht auf verschiedenen Seiten, dennoch fühlen sie sich tief verbunden.Platz 2: "Empusion"; Platz 3: "Irgendwo. Aber am Meer"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Platz 2 der SWR Bestenliste Juni belegt der Roman "Irgendwo. Aber am Meer" von Arnold Stadler. Auf Platz 3 landet "Winterpoem 20/21" von Maria Stepanova.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 4.Juni 2023, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Toni Morrison: "Rezitativ", Rowohlt Verlag, 96 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5520963