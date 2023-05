Der Batteriespeicher ist in verschiedenen Größen zwischen 80 Kilowattstunden bis zu mehreren Megawattstunden verfügbar. Er erfüllt besondere Sicherheitsanforderungen und kann daher auch in Wasserschutzgebieten oder Regionen mit Waldbrandgefahr aufgestellt werden.Tesvolt und Denios haben eine neue Komplettlösung aus Batteriespeicher und Brandschutz entwickelt, die sie auf der The Smarter E Europe in München vorstellen werden. Die Speicherserie "Power Safe" erfülle hohe Sicherheitsanforderungen, die Versicherungen bei Gewerbe und Industrie teilweise fordern, teilte Tesvolt am Dienstag mit. Die Batteriespeicher, ...

