ALPHARETTA, Georgia, May 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Bericht "Data and Analytics Essentials: DataOps" für Mai 2023 erwähnt wurde.*



Gartner zufolge beseitigen "DataOps-Tools die verschiedenen Ineffizienzen und Fehlanpassungen bei Datenmanagement-Technologien, indem sie die Datenbereitstellungsprozesse optimieren und Daten-Workloads operationalisieren".

DataOps-Praktiken und -Tools verbessern die Automatisierung und Agilität von Datenpipelines, was zu einem effizienteren Datenbetrieb führt. Die von Gartner identifizierten primären DataOps-Marktkategorien sind "Orchestrators", "Specialists", und "Portfolio Players".

"Stonebranch ist stolz darauf, ein DataOps-Orchestrator zu sein", so Giuseppe Damiani, CEO bei Stonebranch. "Wir glauben, dass dies unser Engagement widerspiegelt, Unternehmen bei der Automatisierung und Optimierung ihres Datenbetriebs zu unterstützen und sicherzustellen, dass Daten schnell, sicher und fehlerfrei bereitgestellt werden."

Das Stonebranch Universal Automation Center (UAC) funktioniert mit jeder Plattform oder Anwendung in einer hybriden IT-Umgebung, einschließlich lokaler und Cloud-basierter Systeme. Als DataOps-Orchestrator ersetzt das UAC nicht die vorhandenen spezialisierten Datenmanagement-Tools. Vielmehr ermöglicht es den Endbenutzern alle automatisierten Prozesse in ihrer Datenpipeline über eine einzige Orchestrierungsplattform zu steuern. Das UAC erweitert traditionelle Batch- oder zeitbasierte Ansätze um eine ereignisbasierte Automatisierung in Echtzeit. Darüber hinaus bietet das UAC eine integrierte verwaltete Dateiübertragung (Managed File Transfer, MFT), die vollständig verschlüsselt, komprimiert und fehlertolerant ist.

Weitere Informationen zur Lösung von Stonebranch für die DataOps-Orchestrierung finden Sie unter stonebranch.com/it-automation-solutions/big-data-pipeline-orchestration .

