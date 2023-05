Duisburg (ots) -Die Kindernothilfe tritt unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit für Kinderrechte" mit vielfältigen Aktivitäten auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg auf. Vom 7. bis 10. Juni haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit an Informationsständen, bei Mitmachaktionen, in einem Familiengottesdienst, in einem Konzert mit Kinderliedermacher Reinhard Horn und bei dem großen Open-Air-Konzert der Kölner Band BRINGS mehr über die Arbeit der internationalen Kinderrechtsorganisation zu erfahren.Am Abend des 8. Juni werden die fünf Mitglieder der Band BRINGS das Publikum auf dem Nürnberger Hauptmarkt ab 19.30 Uhr begeistern. Zu Beginn des Abends spricht Moderator Daniele Rizzo mit internationalen Gästen über Seenotrettung an den EU-Außengrenzen und die Situation von geflüchteten Kindern und ihren Familien auf der griechischen Insel Lesbos. Mit dabei sind u.a. Schauspielerin und Kindernothilfe-Botschafterin Valerie Niehaus, Antigone Tsesmeli von der Partnerorganisation "Lesvos Solidarity", Kai Ottensmann von SOS Humanity sowie die Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe, Katrin Weidemann.Einen Tag zuvor freuen sich beim "Abend der Begegnung" haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende der Organisation an ihrem Stand nahe der St. Lorenz Kirche auf anregende Gespräche mit Gästen des Kirchentags und bieten kulinarische Leckereien aus der Region an.Von Donnerstag bis Freitag bietet der Kindernothilfe-Kiosk auf dem "Markt der Möglichkeiten" in der Messe Nürnberg (Halle 1, A37) vielfältige Aktivitäten zum Thema Kinderrechte an, die einen Besuch wert sind. Bei dem Online Adventure Game "Finde Farah" tauchen Interessierte in die Welt einer Jugendlichen ein, die über das Mittelmeer nach Lesbos geflüchtet ist.Unter dem Motto "Hand in Hand - Für Kinderrechte in der Einen Welt" heißt Reinhard Horn dann am Freitag um 15 Uhr Groß und Klein auf dem Konzert in der Kulturwerkstatt willkommen. Der Familiengottesdienst am Samstagvormittag in der St. Lorenz Kirche unter der Überschrift "Auf den Weg zu den Kindern dieser Welt" bildet schließlich den Abschluss der ereignisreichen Tage in Nürnberg."Jetzt ist die Zeit" lautet das Motto des diesjährigen Evangelischen Kirchentages, der vom 7. bis 11. Juni in Nürnberg stattfindet. Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe rund 2,3 Millionen Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 33 Ländern, um ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel: 0203.7789-230; Mobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40844/5521027