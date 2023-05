DJ MÄRKTE USA/Einigung bei Schuldenobergrenze dürfte stützen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem langen Wochenende dürfte die Wall Street am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,6 Prozent zu. Am Montag fand wegen des Feiertags Memorial Day kein Handel statt. Für Erleichterung unter Anlegern dürfte die lang ersehnte Einigung im Streit um die US-Schuldenobergrenze sorgen. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hatten am Wochenende, nach erbitterten Verhandlungen eine Grundsatzeinigung im Schuldenstreit erzielt.

"Nach dem verlängerten Wochenende in den USA dürften sich die Umsätze heute wieder normalisieren, so dass wir einen besseren Überblick über die Markttrends erhalten dürften, wobei der Optimismus hinsichtlich einer Einigung über die US-Schuldenobergrenze die Risiko-Assets zu Beginn der Woche weiter stützen könnte", so Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

Einige Analysten bleiben indessen vorsichtig und verweisen darauf, dass der US-Kongress dem Schulden-Abkommen noch zustimmen muss, was die Euphorie dämpfen könnte. Die Abstimmung soll am Mittwoch stattfinden. "Während die erste Reaktion wahrscheinlich positiv ausfallen wird, dürfte das Sentiment dadurch gedämpft werden, dass das Abkommen noch nicht unter Dach und Fach ist", so Richard Hunter, Head of Markets bei Interactive Investor. Im Kongress habe es bereits einige Unzufriedenheitsbekundungen geben.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Lediglich der Index des Verbrauchervertrauens für Mai wird kurz nach Handelsbeginn veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten legt die Aktie von Walt Disney vorbörslich um 0,6 Prozent zu. Der Film "Die kleine Meerjungfrau" hat in den ersten drei Tagen 95,5 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Insgesamt spielte der Film am viertägigen Feiertagswochenende schätzungsweise 117,5 Millionen Dollar ein, was laut Comscore das fünfthöchste Ergebnis für das Memorial-Day-Wochenende darstellt.

Dollar etwas leichter - Ölpreise geben nach

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar-Index etwas leichter, nachdem er zuvor auf den höchsten Stand seit zehn Wochen gestiegen war. Der Index gibt aktuell um 0,3 Prozent nach. Nach der vorläufigen Einigung im Schuldenstreit könnten sich die Märkte auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank konzentrieren, meint Devisenanalyst Lee Hardman von MUFG. Vorausgesetzt, dass die US-Politiker die ausgehandelte Lösung nicht wider Erwarten ablehnten.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach der Einigung im Schuldenstreit nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 8,1 Basispunkte auf 3,72 Prozent.

Auch die Ölpreise geben nach. Marktteilnehmer verweisen hier auf Sorgen, dass der ausgehandelte Schulden-Deal nicht die Unterstützung des Kongresses bekommen könnte. Zudem richte sich der Fokus auch auf das Opec-Treffen am Sonntag, heißt es von Marktteilnehmern. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 1,7 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,51 -4,9 4,56 9,0 5 Jahre 3,85 -8,0 3,93 -15,2 7 Jahre 3,79 -8,2 3,87 -18,2 10 Jahre 3,72 -8,1 3,80 -15,7 30 Jahre 3,90 -5,8 3,96 -6,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0736 +0,2% 1,0689 1,0709 +0,3% EUR/JPY 150,05 -0,2% 150,42 150,30 +6,9% EUR/CHF 0,9695 +0,1% 0,9684 0,9680 -2,1% EUR/GBP 0,8635 -0,4% 0,8666 0,8670 -2,4% USD/JPY 139,76 -0,5% 140,37 140,35 +6,6% GBP/USD 1,2433 +0,6% 1,2335 1,2352 +2,8% USD/CNH (Offshore) 7,0886 +0,1% 7,1038 7,0844 +2,3% Bitcoin BTC/USD 27.909,87 +0,9% 27.770,88 27.684,02 +68,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,72 72,67 -1,3% -0,95 -10,2% Brent/ICE 75,82 77,10 -1,7% -1,28 -9,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 24,60 24,56 +0,2% +0,04 -67,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,80 1.943,10 +0,9% +16,70 +7,5% Silber (Spot) 23,24 23,25 -0,0% -0,01 -3,0% Platin (Spot) 1.038,30 1.029,05 +0,9% +9,25 -2,8% Kupfer-Future 3,68 3,68 +0,1% +0,00 -3,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

