Leverkusen (ots) -Klubchef Fernando Carro, Klubchef des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, hat im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" Abgänge von Trainer Xabi Alonso und Jung-Star Florian Wirtz ausgeschlossen. "Xabi Alonso macht weiter. Er tut uns gut. Und wir tun ihm auch gut. Die Erfahrung, die er bei uns als Trainer in einem international ambitionierten Klub macht Xabi Alonso bei uns zum ersten Mal. Gleichzeitig profitieren wir als Verein von seiner Professionalität, von seiner Erfahrung und seinen Erfolgen im Fußball", erklärt der Vorsitzende der Geschäftsführung über den Trainer, dessen Vertrag bis 2024. Zu Nationalspieler Florian Wirtz (20) äußerte sich Carro so: "Bei uns kann er sich noch entwickeln, bei uns darf er auch noch Fehler machen, die woanders vielleicht andere Folgen hätten. Er hat eine überragende Qualität, aber für seine persönliche Entwicklung ist es gut, hier zu sein. Beide Seiten werden davon profitieren, wenn die Beziehung noch länger besteht." Angesichts der Vertragslaufzeit bis 2027 gibt es für den Klubchef keine Diskussionen: "Er ist zufrieden, wir sind zufrieden, es gibt klare Vereinbarungen - da wird nichts passieren."Die Gesamtleistung des Werksklubs, der die Saison nach zwischenzeitlichem Fall auf Platz 17. In der Bundesliga als Sechster abschloss, sieht Fernando Carro differenziert: "Wir können und müssen uns in punkto absoluter Professionalität auf dem Platz, aber auch in der und um die Kabine herum noch weiterentwickeln. Disziplin, volle Hingabe für den Beruf, Zielstrebigkeit - diese Tugenden müssen wir als Verantwortliche vorleben, die Spieler müssen sich damit identifizieren und sie umsetzen, Tag für Tag." Der Anspruch, zu den top Vier der Liga zu gehören und sich damit für die Champions League zu qualifizieren, bleibe bestehen, obwohl das Ziel deutlich verfehlt wurde. "Von den Ressourcen, wenn man sich die Umsätze der Vereine anschaut, gehören wir zu den oberen vier. Natürlich weit weg von Bayern München, auch entfernt von Borussia Dortmund und Leipzig, aber noch vor den anderen Klubs. Deshalb bleibt der Anspruch bestehen, auch wenn wir es dieses Jahr nicht geschafft haben. Wir werden nächstes Jahr wieder mit dem Ziel Champions League in die Saison gehen", sagt Fernando Carro.https://www.ksta.de/region/leverkusen/bayer-04-xabi-alonso-und-florian-wirtz-bleiben-in-leverkusen-581530