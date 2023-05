William J. O'Neil, "Bill", ein äußerst erfolgreicher Akteur in der Welt der Aktienspekulation, des Unternehmertums, der Autorschaft und Philanthropie, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Bill steht beispielhaft für den amerikanischen Geist. Er war fest davon überzeugt, dass durch harte Arbeit jeder Wohlstand erreichen kann. Sein Erfolgsansatz zeichnete sich durch seine Bereitschaft aus, konventionelle Weisheit zu hinterfragen, die Daten sorgfältig zu analysieren und seinen eigenen Weg zu gehen, wo auch immer er ihn hinführte. Aus bescheidenen Anfängen heraus kaufte er sich im Alter von 30 Jahren einen Sitz an der New York Stock Exchange und war damit die jüngste Person. In mehreren Bestsellern offenbarte er die Investment-Methodik, die zu seinem Erfolg führte. Er widmete einen Großteil seines Lebens dem Weg zu finanzieller Freiheit für alle und war entschiedener Befürworter der freien Marktwirtschaft, die ihm persönlich das Erreichen des American Dream ermöglichte. Er galt in vielerlei Hinsicht als Pionier und seine Hinterlassenschaft besteht durch seine Unternehmen und gemeinnützigen Bestrebungen weiter.

William O'Neil wuchs in einem Mehrfamilienhaus in Muskogee im US-Bundesstaat Oklahoma auf und ging während der Weltwirtschaftskrise zur Schule in einem Reservat amerikanischer Ureinwohner. Ab einem Alter von sechs Jahren hatte er verschiedene Gelegenheitsjobs, um zum Einkommen seiner Familie beizutragen. Dabei entwickelte er eine Arbeitsethik, die zum Grundwert in seinem Leben wurde. Als er 14 Jahre alt war, zog er mit seiner Mutter zusammen nach Dallas, Texas, wo er später einen Universitätsabschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Southern Methodist University erwarb. Nach seinem Dienst in der US-Luftwaffe begann O'Neil im Jahr 1958 seine Karriere als Börsenmakler bei Hayden Stone Company in Los Angeles. Seine berufliche Entwicklung schritt rapide voran, während ihn die Analyse von Börsendaten für das Stockpicking zunehmend faszinierte.

Dank einer frühzeitigen Investition in Syntex Corp, dem Entwickler der Antibabypille, wurden aus anfänglich 5.000 US-Dollar in nur einem Jahr 200.000 US-Dollar. Im Jahr 1963 gründete er sein erstes Unternehmen, nämlich William O'Neil Company. Auch heute noch bietet der Anlageberater und Broker/Dealer William O'Neil Securities unschätzbare Kauf- und Verkaufsempfehlungen, sowie Recherchen, die auf die Bedürfnisse von über 400 institutionellen Klienten weltweit zugeschnitten sind. Im Alter von 32 Jahren lancierte er einen Investmentfonds, der 1967 eine Rendite von 115 erzielte.

In den 1970er-Jahren investierte er eine beispiellose Summe von zwei Millionen US-Dollar in die Forschung und Entwicklung, um bessere Modelle des Anlegerverhaltens zu entwickeln. Dies führte zur Erstellung einer Datenbank, die bis zurück in die 1880er-Jahre Kursbewegungen detaillierte und die bis heute weitergeführt wird. Aufgrund seiner Fähigkeit, Märkte mittels angewandter Forschung zu analysieren, waren seine Einblicke für führende Portfolioverwalter in den frühen Jahren seiner Karriere sehr wertvoll.

Er veröffentlichte eine empirische Studie der größten Gewinner an den Aktienmärkten in der Geschichte, die zur Basis der O'Neil-Methodik wurde. Dieser als CAN SLIM bekannte Ansatz ist eine Anlagedisziplin, die Elemente wie historischer Präzedenzfall, fundamentale Analyse und technische Aktienanalyse umfasst. Heute wird diese Methodik mit moderner Faktorenanalyse und Datenwissenschaft kontinuierlich optimiert. Anknüpfend an diesen Erfolg begründete O'Neil das Unternehmen Daily Graphs, Inc., das eine wöchentliche Publikation von Aktiencharts eine Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse anbot. Diese umfassende Publikation entwickelte sich zu der Online-Forschungsplattform MarketSmith.

Im Jahr 1973 begründete O'Neil O'Neil Data Systems, Inc. mit dem Ziel, zeitkritische Daten vor der Konkurrenz zu liefern. Das später auf O'Neil Digital Solutions umfirmierte Unternehmen betrieb eine Hochgeschwindigkeitsdruckanlage, die mittels innovativer Technologie das Feld des automatisierten Schriftsatzes und der Datenbankveröffentlichung eroberte. Heute ist ODS ein internationales Vorzeigeprojekt für HP-Tintenstrahldrucker und hat sich zu einem Customer-Experience-Management- Unternehmen auf Weltklasseniveau entwickelt, das Anbietern im Gesundheitswesen und in der Finanzbranche Omni-Channel-Kommunikationsdienste bereitstellt.

Im Jahr 1984 lancierte O'Neil Investor's Business Daily, eine nationale Zeitung, die erstmals eine ernsthafte Konkurrenz für das Wall Street Journal darstellte. Unter Ausnutzung seiner langjährigen Erfahrung in der Wirtschaftsforschung, kombiniert mit seiner umfassenden historischen Datenbank, füllte O'Neil eine tägliche Informationslücke für individuelle Anleger. Nach dem Einzug von digitalen Medien kaufte News Corp im Jahr 2021 IBD.

2013 begründete er William O'Neil India, ein Zentrum für Datenerfassung, Informationstechnologie und Forschung. O'Neil Capital Management India wurde als registrierter Anlageberater neben MarketSmith India gegründet.

Die globale Expansion setzte sich mit William O'Neil China als Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Fokus auf chinesische Aktienmärkte und William O'Neil Investment Management Shanghai als registrierter Privatfondsverwalter fort.

Seine Vision für eine Beratungsfirma verwirklichte er mit der Gründung von O'Neil Global Advisors im Jahr 2019. Mit einem Team von Portfolioverwaltern, Datenwissenschaftlern und Faktorenforschungsexperten unterstützt der bei der SEC registrierte Anlageberater die Entwicklung, Verwaltung und Überwachung verschiedener fundamentaler und algorithmischer Strategien. Seine Portfolioverwalter verlassen sich bei der Verwaltung ihrer Diskretionskonten auf die O'Neil-Methodik.

Ferner schrieb William O'Neil mehrere Bestseller über das Investieren an der Börse. Von einem seiner bemerkenswertesten Bücher "How To Make Money In Stocks: A Winning System In Good Times Or Bad" wurden weltweit über vier Millionen Exemplare verkauft.

In seinem Ruhestand engagierte sich O'Neil hauptsächlich auf philanthropische Art. Sein Ziel war es, Einzelpersonen zu einem erfüllten Leben zu verhelfen und die Barrieren in ihrem Weg zu entfernen. Er führte ein einfaches Leben von Anfang bis Ende, fand Frieden in einem Spaziergang durch die Nachbarschaft und Trost in einem Teller Hühnernudelsuppe. Die Führungsriege, die er über viele Jahrzehnte hinweg betreute, verfolgt weiterhin seine Vision auf der ganzen Welt.

William O'Neil verbesserte das Leben unzähliger Familien, indem er ihnen half, wirtschaftlich voranzukommen und den American Dream zu verwirklichen, etwas, was er auf Ewigkeit tun wird. Seine Methodik und Genialität erlaubte es institutionellen Investoren, in einem häufig volatilen Marktklima erfolgreich zu sein. Er lehrte die Gestaltung und Aufrechterhaltung rentabler Portfolios, damit auch andere Menschen Erfolg haben konnten. Kurz gefasst ist seine Hinterlassenschaft die eines Wegbereiters, Lehrers und Unternehmers eines stolzen Bürgers, der Chancen ergreift in einem Land, das sich der freien Marktwirtschaft verschrieben hat, und der seinen Erfolg mit anderen teilt.

Seine Familie hält einen privaten Gedenkgottesdienst im engen Familienkreis.

Anstatt Blumen hat William O'Neil um Spenden an Rising Tide Capital gebeten, eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, Leben und Gemeinden durch Unternehmertum zu transformieren.

Über uns

William O'Neil Company ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater, der vielen der weltweit führenden institutionellen Vermögensverwaltern nationale und internationale Aktienanalysen, Empfehlungen und Beratung bietet. Die Empfehlungen von William O'Neil Company decken mehr als 70.000 globale Aktien, Fonds und Indizes ab und stützen sich auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Aktienanalyse unter Verwendung der O'Neil-Methodik. Die "OM" basiert auf der empirischen Untersuchung der Höchstleister an den Aktienmärkten und der fundamentalen Analyse von Aktiengesellschaften, deren Handelsmuster sowie eigens entwickelten quantitativen Ratings und Rankings. Die Firma bietet eine globale Aktienmarktabdeckung und Forschungsteams in den USA, Europa und Asien. Der digitale Zugang zu globalen Aktienanalysen und Daten erfolgt über die proprietäre Plattform PANARAY. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.williamoneil.com/.

