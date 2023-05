Reimagine bietet ein leistungsstarkes Spektrum branchenführender KI-Technologien, wie z. B. mehrseitiges Scannen von Fotos, Fotos kolorieren, optimieren, reparieren und animieren

MyHeritage, die weltweit führende Plattform für Familiengeschichte gibt heute den Start von Reimagine bekannt, einer zukunftsweisenden App für Familienfotos. Reimagine verfügt über einen leistungsstarken Fotoscanner, der das Scannen kompletter Albumseiten mit hoher Geschwindigkeit ermöglicht. Parallel dazu bietet MyHeritage erstklassige KI-Tools für das Optimieren historischer Fotos. Diese Features, in Verbindung mit MyHeritages Funktionen für das Teilen von Familienfotos, machen aus Reimagine die ideale App für die Organisation alter und neuer Familienfotos. Reimagine ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

Der erste Schritt beim digitalen Archivieren von Familienfotos, die in Fotoalben und Schuhkartons aufbewahrt werden, besteht darin, diese zu scannen. Reimagine bietet für diesen Zweck das hochmoderne Mehrseiten-Scan-Feature, das vom MyHeritage KI-Team entwickelt wurde. Dies ermöglicht schnelles und einfaches Scannen kompletter Albenseiten oder mehrerer Einzelaufnahmen mit einem einzigen Tippen. Zusätzlich nutzt der Scanner modernste, Cloud-basierte KI, um die einzelnen Fotos automatisch zu erkennen und zuzuschneiden, was bei anderen Scannern stundenlange Arbeit erspart. Gescannte Fotos werden in einem Album innerhalb der App gespeichert und in einem Cloud-Konto auf MyHeritage gesichert. Nutzer können Fotos leicht mit MyHeritages innovativer Ahnenforschungsplattform integrieren und deren Foto-Tagging-Funktionen nutzen, um Namen zu den Gesichtern auf Ihren Fotos hinzuzufügen. Sie können auch über Ihren PC auf die Fotos auf der MyHeritage Webseite zugreifen. MyHeritage stellt die hochgelobten KI-Tools für die Optimierung Ihrer Fotos direkt in der Reimagine App zur Verfügung. In wenigen Schritten kann ein altes, beschädigtes Schwarz-Weiß-Foto gescannt und wundervoll restauriert, optimiert, koloriert und obendrein animiert werden. Die optimierten Fotos (oder die gescannten Originale) können einfach in den Sozialen Medien oder über die Familienseite des Nutzers auf MyHeritage geteilt werden.

Millionen Nutzer weltweit sind bereits in den Genuss der Foto-Features von MyHeritage gekommen, wie z.B. Deep Nostalgia und haben ihre Resultate in den Sozialen Medien geteilt. Dies hat dazu geführt, dass die gleichnamige App von MyHeritage in Dutzenden Ländern an die Spitze der App-Store-Charts gelandet ist. Mit Reimagine gelangen Nutzer in den Genuss einer eigenständigen App. Diese ist komplett auf Familienfotos ausgerichtet und vereint die besten KI-Technologien, um Fotos zu scannen und durch einen Hauch von Nostalgie zu optimieren. Tools zur Optimierung der Fotos sind beispielsweise das Kolorieren von Schwarz-Weiß-Fotos, das Reparieren von Kratzern und Knicken, die Wiederherstellung verblasster Farben, das Scharfzeichnen unscharfer Fotos, zur Erhöhung der Auflösung und Verbesserung der Animation. Audioaufzeichnungen können ebenfalls hinzugefügt werden, um die Geschichte hinter den Fotos zu erzählen. Originalfotos werden niemals verändert. Wenn eine oder mehrere Optimierungen am Foto vorgenommen werden, wird eine neue, verbesserte Version erstellt und gemeinsam mit dem Originalfoto gespeichert. Im Rahmen des Engagements von MyHeritage für eine verantwortliche und ethische Nutzung von KI, werden Wasserzeichen in die Fotos eingefügt, die mittels KI-Features bearbeitet wurden.

"Seit dem Start unseres ersten KI-basierten Foto-Features vor über drei Jahren, hat MyHeritage die Art und Weise, wie Kunden ihre Familienfotos bearbeiten, revolutioniert", sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. "Fotos sind ein Tor zur aufregenden Welt der Familiengeschichte, und da sich unser Angebot an Tools erweitert hat, haben wir beschlossen, Reimagine zu entwickeln. Eine spezielle App für Familienfotos, die neue Zielgruppen ermutigt, ihre Familienerinnerungen einzufangen und diese zum Leben zu erwecken. Erinnerungen sind am schönsten, wenn Sie diese mit Ihren Lieben teilen können, und Reimagine macht es einfach, besondere Momente erneut gemeinsam zu erleben

Reimagine unterstützt zum Start 11 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Italienisch und Finnisch. Zu einem späteren Zeitpunkt werden weitere Sprachen hinzugefügt.

In Bezug auf die Preisgestaltung haben Nutzer die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl an Fotos kostenlos zu scannen und zu optimieren. Das Scannen und Optimieren einer unbegrenzten Anzahl an Fotos erfordern ferner ein Abonnement. Es stehen Monats- und Jahresabos zur Verfügung.

Reimagine kann im App Store und auf Google Play heruntergeladen werden.

MyHeritage ist die weltweit führende Plattform für das Erforschen der Familiengeschichte. Mit Milliarden historischer Aufzeichnungen, Stammbaumprofilen, und hochentwickelten Matching-Technologien, bereitet es MyHeritage-Nutzern Freude, ihre Vergangenheit zu erforschen und ihre Zukunft zu gestalten. MyHeritage ist der beliebteste Service für Familiengeschichte und DNA-Genealogie in Europa. Millionen Nutzer auf der ganzen Welt vertrauen darauf. Seit 2020 wurden die weltweit fortschrittlichsten KI-Technologien zum Animieren, Reparieren, Bearbeiten und Kolorieren historischer Fotos in MyHeritage integriert. www.myheritage.de

