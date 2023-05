© Foto: Adrien Fillon - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Jeremy Siegel ist Professor für Finanzwissenschaften an der Wharton School der University of Pennsylvania. Der Wirtschaftswissenschaftler glaubt nicht an eine Blase bei Künstlicher Intelligenz - ganz im Gegenteil.

Investoren sollten sich keine Sorgen machen, dass der durch künstliche Intelligenz (KI) ausgelöste Boom bei Tech-Aktien übertrieben sei, meint Wharton-Professor Jeremy Siegel. "Es handelt sich noch nicht um eine Blase", so Siegel am Montag in der CNBC-Sendung "Street Signs Asia". Er merkte an, dass er immer wieder gefragt werde, ob der derzeitige Hype zu einer Wiederholung der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren führen werde.

Einige Strategen glauben, der derzeitige KI-Boom könnte wie die Dotcom-Aktien Ende der 1990er Jahre zusammenbrechen. "Es gab Aufregung um die künstliche Intelligenz - und Nvidia hat diese Aufregung mit überragenden Ergebnissen bestätigt. Das ist ein doppelter Schub", so Siegel.

Nvidia-Aktien stiegen am Donnerstag um 24 Prozent und erreichten ein neues Allzeithoch, nachdem das Unternehmen eine atemberaubende Umsatzprognose abgegeben hatte. Die Rallye brachte die Marktkapitalisierung des Chipherstellers auf fast eine Billion US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel über 166 Prozent an Wert hinzugewonnen.

"Langfristig würde ich sagen, dass [KI-Aktien] wahrscheinlich leicht überbewertet sind. Aber kurzfristig wissen wir, dass das Momentum Aktien weit über ihren fundamentalen Wert hinaustragen kann. Niemand kann vorhersagen, wie hoch sie steigen könnten", so Siegel.

Nvidia setzt weiter auf KI. Das Unternehmen kündigte am Montag auf der Computex-Konferenz in Taiwan eine Reihe neuer KI-gestützter Dienste an - darunter eine neue Supercomputer-Plattform, die Tech-Unternehmen wie Microsoft und Meta dabei helfen soll, das nächste ChatGPT zu entwickeln.

"Generative KI und große Sprachmodelle und sind die digitalen Motoren der modernen Wirtschaft", so Nvidia-CEO Jensen Huang. Und weiter: "Die neue Plattform integriert die fortschrittlichsten Rechen- und Netzwerktechnologien von Nvidia, um die Grenzen der KI zu erweitern."

Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion