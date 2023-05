MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Flugabwehr hat nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu in der Nacht zum Dienstag alle angreifenden Drohnen über Moskau abgefangen. "Drei Drohnen, die mit Mitteln der elektronischen Kampfführung über Moskau neutralisiert wurden, verloren die Steuerung und kamen von den anvisierten Zielen ab", sagte Schoigu nach Angaben seines Ministeriums. "Fünf weitere wurden im Moskauer Umland vom Flugabwehrkomplex Panzir abgeschossen." Durch die Angriffe wurden nach früheren russischen Angaben mehrere Häuser geringfügig beschädigt und zwei Menschen leicht verletzt.

Schoigu sprach von einem "Terroranschlag" gegen zivile Objekte. Zugleich nannte er die eigenen Drohnen- und Raketenangriffe gegen Kiew und ukrainische Städte äußerst erfolgreich. So sei in den vergangenen Tagen erneut ein US-Flugabwehrsystem vom Typ Patriot getroffen worden. In den Gebieten Chmelnyzkyj, Ternopol und Mykolajiw seien große Waffenlager mit westlichen Rüstungsgegenständen vernichtet worden.

Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits am 16. Mai die Zerstörung eines Patriot-Systems in Kiew durch eine Hyperschallrakete vermeldet. Später hieß es aus Kiew und Washington, der Flugabwehrkomplex habe unerhebliche Schäden davon getragen. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen. Die Patriot sind eins der vom Westen gelieferten Flugabwehrsysteme - neben der deutschen Iris-T beispielsweise - die ukrainische Städte besser vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen schützen sollen./bal/DP/jha