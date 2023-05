Die italienischen Behörden haben bei der jüngsten Ausschreibung für erneuerbare Energie Anlagen mit 368,2 Megawatt bezuschlagt. Die Gebote bewegten sich bei einen maximalen Abschlag zwischen 2 und 2,8 Prozent auf den Auktionshöchstpreis von 6,5 Cent pro Kilowattstunde.von pv magazine Italien Die italienische Energieagentur Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hat in der 11. Auktion für erneuerbare Energien des Landes Zuschläge für 368,2 Megawatt an Erneuerbaren-Projekten mit einer Leistung von über 1 Megawatt vergeben. GSE bezuschlagte 149 Megawatt an Photovoltaik-Anlagen an 16 Standorten und ...

