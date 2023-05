Wird das ein 100 Prozent-Comeback - https://tinyurl.com/48tjpf7x Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie sollten Sie kennen. Die extreme Nervosität und Volatilität an den Aktienmärkten haben auch unseren Börsenexperten Lars Wißler, Chefredakteur der Aktie der Woche, überrascht. Nachdem das zähe Ringen um die US-Schuldengrenze endlich vorbei ist, wagt Lars Wißler einen Blick nach vorne. Für die kommende Börsenphase sieht Wißler den S&P 500 am besten aufgestellt. Deutlich zurückhaltender sind seine Aussichten für die europäischen Aktienmärkte. Sowohl beim DAX als auch beim STOXX600 sieht er derzeit einen kritischen Punkt erreicht. Ob die Märkte nach oben oder unten ausbrechen, ob die nächste Rallye wirklich an der Wall Street startet und was der Blick auf den Angst-Index verrät: Jetzt im Video!