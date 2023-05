Anhaltende Begeisterung für KI, wo liegen die Chancen in dieser Handelswoche? Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien wie NVIDIA, Marvell Technology & Co.

Anzeige / Werbung

Die neue Handelswoche startete bereits am Montag, doch wegen dem Pfingstfest waren nicht alle Marktteilnehmer:innen zugegen. So konnte sich der DAX zunächst über 16.000 Punkten etablieren, fiel noch einmal zurück und vollzog letztlich den neuen Schwung erst am heutigen Tag nach.

Insofern ist das Marktgespräch heute auf einem ähnlichen Niveau vollzogen worden, zumindest was den DAX anging. Denn in dieser Zeit gab es für den Nasdaq als Future bereits neue Jahreshochs. Der Index wird daher weiter von der Phantasie rund um die Chipwerte und das Thema Künstliche Intelligenz angetrieben.

Auch hatte der erste Schritt in Richtung Beendigung des Schuldenstreits in den USA seine Wirkung gezeigt. Am Wochenende wurde ein Entwurf für die Verabschiedung im Kongress aus Washington verfasst. Abschließend ist das Thema jedoch noch nicht geklärt, sodass ein Unsicherheitsfaktor über den Märkten schwebt.

Im Vorfeld ist jedoch der Dollar weiter stark. Aus diesem Grund schauen wir uns die Entwicklung im Euro und beim Goldpreis näher an, die beide an relevanten Unterstützungen notieren. Halten sie diese? Roland Jegen hat darauf die Antwort und zeigt entsprechende Bereiche mit dem NanoTrader auf.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein. Vorangeschritten war eine NVIDIA nach Quartalszahlen, die nun auf einem neuen Allzeithoch notiert, die Microsoft knapp vor dem Allzeithoch und Marvell Technology.

Eine ausführliche Analyse der NVIDIA-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Eine ausführliche Analyse der Marvell Technology-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Der Konzern im Bereich der Datenspeicherung und -produkte dazu überzeugte durch einen sehr euphorischen Ausblick. Zusammen mit den Quartalszahlen wurde über eine Verdopplung des Umsatzes für das Geschäftsjahr besprochen. So sprang der Aktienkurs um 44 Prozent an!

Im Vorfeld der Quartalszahlen dieser Woche blickten wir auf Salesforce, die sich ebenfalls ab Jahresstart sehr stark entwickeln konnte.

Dies galt nicht für den Sportartikelbereich. Der Marktführer Nike ist seit mehreren Wochen auf einem schwachen Kurs und hat nun eine Unterstützung ins Auge gefasst, ebenso wie der kleinere Wettbewerber Lululemon. Beide Werte sind von ein wenig Konsumzurückhaltung seitens der Wirtschaftsabschwächung in den USA betroffen.

Dies kann auch für Starbucks ausgewertet und aufgezeigt werden und selbst eine Coca Cola ist im Chartbild leichter gewesen. Entsprechende Ableitungen im Freestoxx-Tolol für das Trading nahmen wir direkt vor.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!