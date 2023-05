Anzeige / Werbung

Marvell Technology Aktienanalyse: KI-Aktie explodiert! Top-Wert mit +44% im Nasdaq! Ausblick & Charttechnik

Marvell Technology ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleiter- und Infrastrukturtechnologie mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Das Unternehmen wurde im Jahr 1995 von einem Ehepaar gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur in der IT-Branche entwickelt. Sicherlich auch durch eine Vielzahl an Übernahmen, doc das Unternehmen ist nun auch im aktuellen Umfeld zwischen KI und Cloud sehr präsent positioniert.

Marvell ist bekannt für seine innovativen Lösungen in den Bereichen Speicher, Netzwerke und drahtlose Kommunikation. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst eine breite Palette von Halbleiterchips, die in einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen eingesetzt werden, darunter Server, Speichersysteme, Netzwerkgeräte, Smartphones und IoT-Geräte.

Ein herausragendes Merkmal von Marvell ist seine technologische Expertise und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen zu entwickeln. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte und Technologien voranzutreiben.

Marvell hat sich auch einen Ruf für seine Führungsrolle in den Bereichen Ethernet und Speichertechnologien erarbeitet. Das Unternehmen hat eine Reihe von wegweisenden Technologien entwickelt, darunter den ersten Gigabit-Ethernet-Chip und den ersten Serial-ATA-Controller mit 6 Gbit/s.

Darüber hinaus engagiert sich Marvell für Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility. Das Unternehmen setzt sich für umweltfreundliche Praktiken ein und fördert soziale Initiativen in den Gemeinschaften, in denen es tätig ist.

Mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem technologischen Know-how und seinem Engagement für Innovation hat sich Marvell Technology seit nunmehr 25 Jahren als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um ihnen dabei zu helfen, ihre technologischen Herausforderungen zu bewältigen und erfolgreiche Lösungen zu entwickeln.

Insgesamt ist Marvell Technology ein führendes Unternehmen, das durch seine technologische Exzellenz, sein breites Produktportfolio und seinen Fokus auf Innovation die Zukunft der Halbleiter- und Infrastrukturtechnologie prägt. Wir blicken auf die Geschäftsbereiche, greifen einzelne Produkte heraus und skizzieren, warum das Unternehmen gerade jetzt so stark gefragt ist.

Mit einem Aktienkursanstieg von 73 Prozent in diesem Jahr steht Marvell Technology zwar nicht so stark wie eine NVIDIA da, doch ist in diesem Bereich eine wichtige Größe. Technische Widerstände und Unterstützungen zeigen wir im letzten Teil des Videos mit dem Freestoxx-Tool für Dich auf.

Das Video zur Marvell Technology Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Marvell Technology das Thema des Tages, anbei das Video: