Regulatory News:

Issuer: SEB S.A. (Paris:SK)

Types of securities: ordinary shares

ISIN code: FR0000121709

LEI code: 969500WP61NBK098AC47

Securities repurchasing programme decided by the combined Shareholders' Meeting on May,19th 2022, programme disclosed to the AMF on May, 13rd 2022

Stockbrocker: SOCIETE GENERALE

Instrument Code ISIN Code Instrument Description Way Exchange Shares Average Price SK.PA FR0000121709 SEB B AQE 1,000 101.5313 SK.PA FR0000121709 SEB B DXE 2,000 101.4264 SK.PA FR0000121709 SEB B ENX 5,000 101.4989 SK.PA FR0000121709 SEB B TQE 1,000 101.4674 9000 101.4829

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue Transaction ID Purpose SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:00:16.236777 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 34 AQE 00691781343TRLO1-1 B nova.cb SEB B208 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:00:16.242635 +0100s FR0000121709 102.1000 EUR 19 TQE 00691781344TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eEcnY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:00:40.326994 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 19 ENX 00691782845TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051713825 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:00:41.229217 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 9 DXE 00691782855TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500005YM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:05:19.055478 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 3 DXE 00691785853TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500007IZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:09:40.240177 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 14 ENX 00691787547TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051714593 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:13:16.643628 +0100s FR0000121709 102.2000 EUR 8 DXE 00691788937TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500009XV AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:13:16.648025 +0100s FR0000121709 102.2000 EUR 20 AQE 00691788938TRLO1-1 B nova.cb SEB B9050 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:13:16.652265 +0100s FR0000121709 102.2000 EUR 9 DXE 00691788939TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500009XW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:13:16.656615 +0100s FR0000121709 102.1000 EUR 9 TQE 00691788940TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eFuLp AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:13:16.661292 +0100s FR0000121709 102.1000 EUR 30 ENX 00691788941TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051715105 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:13:16.743657 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 17 TQE 00691788942TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eFuM8 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:13:16.747116 +0100s FR0000121709 102.1000 EUR 60 ENX 00691788943TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051715361 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:13:21.149650 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 10 ENX 00691788961TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051716385 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:14:34.753188 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 12 ENX 00691789424TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051716897 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:17:48.981156 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 18 DXE 00691790428TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000BIX AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:17:48.987488 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 19 DXE 00691790429TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000BIY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:17:48.992711 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 23 ENX 00691790430TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051717409 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:17:48.997818 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 13 ENX 00691790431TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051717665 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:17:52.683070 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 15 ENX 00691790437TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051718177 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:19:52.923110 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 22 DXE 00691790986TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000C6J AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:19:52.928123 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 8 DXE 00691790987TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000C6K AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:19:52.932068 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 24 ENX 00691790988TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051719201 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:19:53.025715 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 6 TQE 00691790989TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eGSKs AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:21:14.250000 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 6 TQE 00691791503TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eGZpg AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:21:14.255225 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 1 TQE 00691791504TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eGZpi AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:21:29.769324 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 16 ENX 00691791596TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051722785 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:21:33.672601 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 17 ENX 00691791621TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051723553 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:22:12.215185 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 24 DXE 00691791914TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000D3F AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:22:12.218865 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 18 ENX 00691791915TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051723809 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:22:12.222535 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 60 ENX 00691791916TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051724833 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:26:47.929133 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 20 ENX 00691793637TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051726113 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:26:47.933775 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 8 TQE 00691793639TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eH0DZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:26:47.937931 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 16 AQE 00691793640TRLO1-1 B nova.cb SEB B15646 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:26:48.028170 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 14 ENX 00691793641TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051726369 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:26:48.032958 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 19 DXE 00691793644TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000ECW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:31:00.914504 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 13 TQE 00691794864TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eHKw3 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:31:00.918730 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 24 DXE 00691794866TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000FNW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:31:00.922359 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 85 ENX 00691794867TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051729441 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:31:04.722090 +0100s FR0000121709 101.3000 EUR 21 ENX 00691794901TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051730465 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:31:04.725777 +0100s FR0000121709 101.3000 EUR 6 ENX 00691794902TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051730977 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:31:05.323169 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 29 ENX 00691794904TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051732513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:33:35.095053 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 12 AQE 00691795733TRLO1-1 B nova.cb SEB B19066 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:48:12.595229 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 7 TQE 00691799932TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eIiqV AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:50:28.018980 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 32 ENX 00691801647TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051736097 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:50:28.119558 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 1 DXE 00691801648TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000LCD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:50:29.119775 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 3 DXE 00691801649TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000LCE AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:50:29.123787 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 30 DXE 00691801651TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000LCF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:50:29.420345 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 9 DXE 00691801652TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000LCL AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:57:34.687006 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 25 DXE 00691804365TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000MZA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:57:34.691493 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 30 AQE 00691804367TRLO1-1 B nova.cb SEB B29378 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:57:34.695084 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 28 ENX 00691804368TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051738145 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:57:34.699036 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 39 DXE 00691804369TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000MZB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:57:34.702833 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 45 ENX 00691804370TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051738401 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:57:34.787148 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 60 ENX 00691804371TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051738657 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:57:34.790742 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 2 ENX 00691804372TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051738913 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 08:57:35.490014 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 22 ENX 00691804379TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051739169 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:05:52.184684 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 7 ENX 00691806710TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051741473 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:05:52.188178 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 37 ENX 00691806711TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051741729 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:06:09.900844 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 17 ENX 00691806793TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051742241 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:06:09.904463 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 24 ENX 00691806794TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051742497 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:06:10.001508 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 35 DXE 00691806795TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000P4Q AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:06:38.235977 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 7 ENX 00691806926TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051744289 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:06:46.841367 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 9 ENX 00691806964TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051744545 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:10:45.540135 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 17 DXE 00691808479TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000QM5 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:10:45.543785 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 25 ENX 00691808480TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051746593 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:12:16.834803 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 25 ENX 00691808928TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051746849 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:12:17.135680 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 1 ENX 00691808930TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051747105 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:12:17.236075 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 24 ENX 00691808932TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051747361 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:12:17.938189 +0100s FR0000121709 102.0000 EUR 25 ENX 00691808939TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051747617 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:12:33.669279 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 29 DXE 00691809046TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000QZO AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:12:33.675656 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 91 ENX 00691809047TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051748641 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:17:38.364380 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 9 TQE 00691810725TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eKxBs AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:17:38.369398 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 47 AQE 00691810726TRLO1-1 B nova.cb SEB B38130 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:17:38.375218 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 19 DXE 00691810728TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000S6O AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:17:38.379995 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 44 ENX 00691810729TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051749153 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:17:38.384018 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 16 TQE 00691810730TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eKxCw AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:17:38.463016 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 49 ENX 00691810731TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051749921 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:18:17.719525 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 25 ENX 00691810952TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051750433 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:18:17.824963 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 17 TQE 00691810954TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eL0lA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:18:18.623930 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 19 TQE 00691810965TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eL0pP AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:18:18.923189 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 9 TQE 00691810968TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eL0qM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:18:18.927078 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 19 TQE 00691810969TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eL0qO AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:18:24.130565 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 11 TQE 00691811012TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eL1DD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:19:32.103430 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 11 TQE 00691811309TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eL5po AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:31:16.390863 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 8 DXE 00691814283TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000VH4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:32:17.364537 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 33 DXE 00691814570TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000VQM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:32:53.304391 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 7 TQE 00691814757TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eLwa1 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:32:53.308410 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 27 DXE 00691814758TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000VXM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:32:53.312009 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 36 ENX 00691814759TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051755553 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:32:53.403721 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 34 ENX 00691814760TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051755809 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:33:04.716800 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 15 ENX 00691814798TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051756833 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:38:01.208918 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 5 ENX 00691815921TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051757345 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:38:01.213093 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 17 ENX 00691815923TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051757601 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:38:01.216856 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 3 ENX 00691815924TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051757857 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:38:24.125464 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 8 ENX 00691816029TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051758113 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:38:24.128932 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 1 ENX 00691816030TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051758369 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:39:12.986524 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 9 ENX 00691816312TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051758625 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:39:47.121257 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 9 ENX 00691816453TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051758881 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:40:08.043580 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 5 ENX 00691816560TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051759137 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:40:08.047197 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 6 ENX 00691816561TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051759393 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:40:44.684399 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 7 ENX 00691816711TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051759649 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:40:44.689150 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 6 ENX 00691816712TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051759905 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:40:44.693684 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 9 DXE 00691816713TRLO1-1 B nova.cb SEB 250000XXZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:40:45.485803 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 1 ENX 00691816715TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051760161 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:40:45.491987 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 16 ENX 00691816717TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051760417 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:49:01.426218 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 15 TQE 00691818908TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eMt9x AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:49:01.430049 +0100s FR0000121709 101.8000 EUR 49 ENX 00691818909TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051761441 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:56:31.207325 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 22 ENX 00691821136TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051764257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:56:31.219940 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 10 ENX 00691821137TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051764513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:58:16.108095 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 10 ENX 00691821645TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051764769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:58:16.111718 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 5 ENX 00691821646TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051765025 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 09:59:55.712705 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 21 ENX 00691822142TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051765281 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:05:40.860997 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 3 ENX 00691823939TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051766817 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:05:40.865051 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 8 ENX 00691823941TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051767073 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:05:40.868791 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 17 ENX 00691823942TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051767329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:05:40.872426 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 12 ENX 00691823943TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051767585 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:07:13.461101 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 2 ENX 00691824392TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051767841 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:07:13.464793 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 7 ENX 00691824394TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051768097 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:07:13.468304 +0100s FR0000121709 101.9000 EUR 8 ENX 00691824395TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051768353 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.876262 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 41 AQE 00691825031TRLO1-1 B nova.cb SEB B59630 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.880429 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 10 TQE 00691825032TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eNwgr AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.884601 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 21 AQE 00691825033TRLO1-1 B nova.cb SEB B59631 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.888723 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 33 DXE 00691825034TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000143O AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.892527 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 57 ENX 00691825035TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051769633 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.896735 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 21 TQE 00691825036TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eNwiF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.900870 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 30 DXE 00691825037TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000143T AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.905122 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 45 AQE 00691825038TRLO1-1 B nova.cb SEB B59632 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.910510 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 5 AQE 00691825039TRLO1-1 B nova.cb SEB B59633 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:02.915564 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 50 AQE 00691825040TRLO1-1 B nova.cb SEB B59634 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:03.678541 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 1 AQE 00691825048TRLO1-1 B nova.cb SEB B59640 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:43.929271 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 11 TQE 00691825239TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eNzL4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:09:44.029272 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 16 DXE 00691825240TRLO1-1 B nova.cb SEB 25000149J AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:10:03.446809 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 24 DXE 00691825301TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500014C1 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:10:03.547911 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 21 ENX 00691825302TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051773217 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:10:03.553849 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 5 ENX 00691825303TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051773473 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:10:03.560836 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 15 TQE 00691825304TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eO0FP AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:10:17.361575 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 6 TQE 00691825378TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eO1Lo AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:10:26.166421 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 1 TQE 00691825408TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eO26f AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:30:16.591076 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 7 DXE 00691830282TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500019BC AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:30:16.686874 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 9 TQE 00691830286TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1ePB5I AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:30:16.691413 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 7 DXE 00691830290TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500019BH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:30:16.695760 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 17 DXE 00691830291TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500019BI AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:30:16.699612 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 15 ENX 00691830292TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051775009 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:30:17.586502 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 14 ENX 00691830303TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051775265 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:30:17.591444 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 11 ENX 00691830305TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051775521 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:30:17.595168 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 7 ENX 00691830306TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051775777 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:35:31.466517 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 10 ENX 00691831690TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051776801 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:35:31.470329 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 11 ENX 00691831691TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051777057 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:35:31.474154 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 4 ENX 00691831692TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051777313 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:35:31.477642 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 22 ENX 00691831693TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051777569 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:37:11.144095 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 10 ENX 00691832062TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051777825 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:37:11.147911 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 3 ENX 00691832063TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051778081 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:38:31.320661 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 1 ENX 00691832498TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051778337 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:38:31.328820 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 7 ENX 00691832499TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051778593 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:38:31.334601 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 15 ENX 00691832500TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051778849 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:38:31.820707 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 1 ENX 00691832501TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051779105 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:43:10.464528 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 5 TQE 00691833545TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1ePrRA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:43:10.468529 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 29 DXE 00691833546TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001BYT AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 10:43:10.472064 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 33 ENX 00691833547TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051779873 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:01:17.062157 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 7 DXE 00691837845TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FYW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:01:17.068045 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 1 DXE 00691837847TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FYX AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:01:17.362236 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 6 DXE 00691837848TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FZ1 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:01:17.367000 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 14 DXE 00691837849TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FZ2 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:01:17.863226 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 10 DXE 00691837852TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001FZ4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:01:39.386378 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 11 DXE 00691837952TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001G32 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:11:22.183011 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 1 DXE 00691840175TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001I0G AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:11:22.188218 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 14 ENX 00691840176TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051781921 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:11:22.193698 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 32 ENX 00691840177TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051782177 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:11:22.683512 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 4 DXE 00691840180TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001I0J AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:11:22.688300 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 10 DXE 00691840181TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001I0K AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:11:22.783461 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 31 ENX 00691840182TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051782945 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:19:12.424522 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 12 TQE 00691841806TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eRe5c AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:19:12.428970 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 58 AQE 00691841807TRLO1-1 B nova.cb SEB B88271 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:19:12.432968 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 47 DXE 00691841808TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001JEW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:19:12.436523 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 45 ENX 00691841809TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051783713 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:19:12.440027 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 12 ENX 00691841810TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051783969 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:19:12.522858 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 7 DXE 00691841811TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001JF4 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:19:12.526368 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 31 ENX 00691841813TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051784225 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:19:13.224308 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 1 DXE 00691841816TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001JFF AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:25:58.655219 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 25 ENX 00691843541TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051787297 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:25:58.658812 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 29 ENX 00691843542TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051787553 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:25:58.755275 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 25 ENX 00691843543TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051787809 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:34:36.800979 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 24 TQE 00691845843TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eSRv9 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:34:36.804780 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 103 ENX 00691845844TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051788577 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:34:36.901475 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 17 AQE 00691845850TRLO1-1 B nova.cb SEB B94869 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:34:38.002925 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 40 DXE 00691845852TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001MBX AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:36:46.214019 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 3 AQE 00691846334TRLO1-1 B nova.cb SEB B95698 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:39:38.645848 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 19 AQE 00691846985TRLO1-1 B nova.cb SEB B96682 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:39:38.651341 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 10 ENX 00691846986TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051790625 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:39:38.655999 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 70 ENX 00691846987TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051790881 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:46:12.669087 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 40 ENX 00691848429TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051792417 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:46:12.672586 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 10 ENX 00691848430TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051792673 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:46:12.769668 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 40 TQE 00691848431TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eT2Ik AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:46:12.773641 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 17 TQE 00691848432TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eT2Im AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:46:12.777600 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 19 TQE 00691848433TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eT2Io AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:47:55.063367 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 13 TQE 00691848809TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eT6tj AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:48:47.107184 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 2 TQE 00691849002TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eT9N2 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:48:47.407137 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 10 DXE 00691849003TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001OI2 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:48:47.909269 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 5 TQE 00691849005TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eT9Pf AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:48:51.411135 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 29 DXE 00691849010TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001OI3 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:49:10.329613 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 11 ENX 00691849093TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051794209 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:49:24.243110 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 14 ENX 00691849180TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051794465 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:49:24.544130 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 8 ENX 00691849181TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051794721 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:49:33.253926 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 1 ENX 00691849206TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051794977 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:49:33.257484 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 6 ENX 00691849207TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051795233 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:54:25.090574 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 13 DXE 00691850411TRLO1-1 B nova.cb SEB 250001PKE AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:54:52.710263 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 5 ENX 00691850554TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051796257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:54:53.811872 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 1 ENX 00691850557TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051796513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:54:53.815538 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 6 ENX 00691850558TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051796769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 11:54:55.111620 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 1 ENX 00691850565TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051797025 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:06:34.930904 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 16 ENX 00691853262TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051798049 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:06:34.934411 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 12 ENX 00691853263TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051798305 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:06:34.937887 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 14 ENX 00691853264TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051798561 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:12:00.057592 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 2 ENX 00691854228TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051798817 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:12:00.061034 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 10 ENX 00691854229TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051799073 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:14:07.055127 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691854711TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051799329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:17:19.099485 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691855366TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051799585 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:20:30.138601 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 12 ENX 00691856090TRLO1-1 B nova.cb SEB 2023051799841 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:20:30.142216 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 1 ENX 00691856091TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517100097 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:23:05.139423 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 7 ENX 00691856530TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517100353 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:23:05.143051 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 6 ENX 00691856531TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517100609 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:25:35.120610 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691856866TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517100865 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:27:11.085680 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691857151TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517101377 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:29:06.066756 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691857577TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517101633 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:32:17.997286 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691858164TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517101889 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:36:37.074655 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691858924TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517102145 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:40:11.328455 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691859582TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517102401 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:41:44.720602 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691859919TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517102657 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:41:45.522068 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 17 AQE 00691859920TRLO1-1 B nova.cb SEB B116951 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:43:33.116377 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 2 ENX 00691860200TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517103681 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:43:33.119989 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 12 ENX 00691860201TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517103937 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:43:33.124316 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 6 AQE 00691860202TRLO1-1 B nova.cb SEB B117365 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:43:55.130004 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 23 AQE 00691860267TRLO1-1 B nova.cb SEB B117475 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:45:03.168815 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691860480TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517104193 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:47:49.078786 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 AQE 00691860941TRLO1-1 B nova.cb SEB B118367 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:51:17.008704 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 13 ENX 00691861471TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517104449 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:54:16.136882 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 3 ENX 00691862149TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517104705 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:54:16.141591 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 10 ENX 00691862150TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517104961 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:57:08.150942 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 14 ENX 00691862585TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517105217 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:59:17.050985 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 4 ENX 00691863043TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517105473 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:59:17.054949 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 4 ENX 00691863044TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517105729 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 12:59:17.058695 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 7 ENX 00691863045TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517105985 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:02:08.082980 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 11 AQE 00691863770TRLO1-1 B nova.cb SEB B122626 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:02:08.090042 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 4 AQE 00691863771TRLO1-1 B nova.cb SEB B122627 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:05:13.071574 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 3 AQE 00691864514TRLO1-1 B nova.cb SEB B123681 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:05:49.997601 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 15 ENX 00691864648TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517106241 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:07:59.068698 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 3 ENX 00691864950TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517106497 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:07:59.072180 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 12 ENX 00691864951TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517106753 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:09:17.117817 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 12 ENX 00691865223TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517107265 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:09:17.123381 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 4 ENX 00691865224TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517107521 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:17:17.152949 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 19 ENX 00691866660TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517107777 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:20:25.115045 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 15 ENX 00691867493TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517108033 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:20:25.120271 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 3 ENX 00691867494TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517108289 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:24:28.821521 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 26 TQE 00691868519TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eWxwH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:24:28.825521 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 57 DXE 00691868520TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2500027KS AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:24:28.829431 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 1 DXE 00691868521TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2500027KU AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:24:28.833475 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 69 DXE 00691868522TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2500027KV AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:24:28.837359 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 45 DXE 00691868523TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500027KW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:24:28.840889 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 32 ENX 00691868524TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517109825 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:24:28.844360 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 38 ENX 00691868525TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517110337 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:24:28.848300 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 19 AQE 00691868526TRLO1-1 B nova.cb SEB B129156 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:24:28.852526 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 4 DXE 00691868527TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2500027KZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:25:59.692001 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 4 ENX 00691868885TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517113153 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:31:14.229219 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 3 AQE 00691869999TRLO1-1 B nova.cb SEB B131213 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:33:48.382009 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 29 DXE 00691870726TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500029KH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:35:31.873392 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 15 AQE 00691871133TRLO1-1 B nova.cb SEB B132711 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:41:39.577868 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 14 DXE 00691872636TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002BDB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:41:39.581421 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 100 ENX 00691872637TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517114433 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:41:39.584956 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 1 ENX 00691872638TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517114689 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:45:18.255604 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 43 ENX 00691873433TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517119041 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:45:18.261144 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 26 ENX 00691873435TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517119297 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:45:18.265443 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 25 ENX 00691873436TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517119553 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:45:18.269050 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 25 ENX 00691873437TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517119809 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:45:18.656335 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 3 ENX 00691873446TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517120321 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:45:18.757675 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 5 ENX 00691873447TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517120577 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:49:43.613893 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 16 TQE 00691874903TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eXxDH AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:49:43.618652 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 15 ENX 00691874904TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517125953 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:49:43.623025 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 41 ENX 00691874905TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517126209 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:49:43.713330 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 1 ENX 00691874906TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517126721 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:57:22.981802 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 20 ENX 00691876507TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517128001 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:57:22.985541 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 25 ENX 00691876508TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517128257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:57:22.989069 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 13 ENX 00691876509TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517128513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:59:01.163962 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 18 ENX 00691876867TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517128769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:59:07.667537 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 13 ENX 00691876884TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517129025 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 13:59:07.671085 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 8 ENX 00691876885TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517129281 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:02:22.103740 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 19 ENX 00691877480TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517129537 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:04:41.149064 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 18 ENX 00691878025TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517129793 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:08:17.043469 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 9 ENX 00691878775TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517130049 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:08:17.046961 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 9 ENX 00691878776TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517130305 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:11:09.094094 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 18 ENX 00691879407TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517130561 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:13:08.106487 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 21 ENX 00691879878TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517130817 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:15:42.142054 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 9 ENX 00691880398TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517131073 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:15:42.147301 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 8 ENX 00691880399TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517131329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:26.126467 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 16 ENX 00691880752TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517131585 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:26.132286 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 1 ENX 00691880753TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517131841 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:45.949487 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 10 AQE 00691880873TRLO1-1 B nova.cb SEB B148312 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:45.956384 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 2 TQE 00691880874TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eZCxJ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:45.962459 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 20 TQE 00691880875TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eZCxL AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:45.968187 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 9 TQE 00691880876TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eZCxN AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:46.648520 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 40 AQE 00691880878TRLO1-1 B nova.cb SEB B148317 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:46.951440 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 43 AQE 00691880881TRLO1-1 B nova.cb SEB B148322 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:48.358111 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 14 TQE 00691880888TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eZD5P AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:17:49.754490 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 2 TQE 00691880908TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eZD8D AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:18:58.116649 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 17 ENX 00691881127TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517132865 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:20:16.105813 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 13 ENX 00691881485TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517133121 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:20:16.110938 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 4 ENX 00691881487TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517133377 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:20:48.336392 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 87 DXE 00691881609TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002LUM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:20:48.341170 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 60 ENX 00691881610TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517133633 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:20:48.346420 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 5 AQE 00691881611TRLO1-1 B nova.cb SEB B149674 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:28:13.120805 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 3 ENX 00691883802TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517136449 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:28:13.125459 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 15 ENX 00691883803TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517136705 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:30:07.061678 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 14 ENX 00691884521TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517136961 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:30:07.065365 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 4 ENX 00691884522TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517137217 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:32:22.063004 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 18 ENX 00691885607TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517137473 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:35:39.136562 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 4 ENX 00691887048TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517137729 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:35:39.140297 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 15 ENX 00691887049TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517137985 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:37:34.066297 +0100s FR0000121709 101.7000 EUR 18 ENX 00691887724TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517138241 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:37:44.182658 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 9 ENX 00691887802TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517138753 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:37:44.186981 +0100s FR0000121709 101.6000 EUR 12 DXE 00691887803TRLO1-1 B nova.cb SEB 250002S4Y AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:53.656135 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 23 TQE 00691895056TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1ebvOU AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:53.661891 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 3 TQE 00691895057TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1ebvOX AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:53.667298 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 31 AQE 00691895058TRLO1-1 B nova.cb SEB B173266 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:53.672393 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 50 DXE 00691895059TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500030FC AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:53.677329 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 70 DXE 00691895060TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500030FD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:53.681065 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 109 ENX 00691895061TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517140033 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:53.755778 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 60 ENX 00691895062TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517141569 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:53.759446 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 25 ENX 00691895063TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517141825 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:53.763091 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 12 ENX 00691895064TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517142081 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:57.158107 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 36 TQE 00691895072TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1ebvdw AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:57.162252 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 39 DXE 00691895073TRLO1-1 B nova.cb SEB 2500030G0 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:57.165896 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 91 ENX 00691895074TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517143361 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:57.169854 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 15 TQE 00691895075TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1ebveN AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:57.173748 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 3 TQE 00691895076TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1ebveP AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:57.258370 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 50 AQE 00691895077TRLO1-1 B nova.cb SEB B173310 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:57.262402 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 4 AQE 00691895078TRLO1-1 B nova.cb SEB B173311 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 14:57:58.159500 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 1 AQE 00691895080TRLO1-1 B nova.cb SEB B173319 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:04:21.091380 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 18 AQE 00691897198TRLO1-1 B nova.cb SEB B177834 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:09:08.636411 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 18 AQE 00691898713TRLO1-1 B nova.cb SEB B181201 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:17:32.056669 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 16 AQE 00691901337TRLO1-1 B nova.cb SEB B186374 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:17:32.060633 +0100s FR0000121709 101.5000 EUR 2 AQE 00691901338TRLO1-1 B nova.cb SEB B186375 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:21:57.391350 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 22 AQE 00691902848TRLO1-1 B nova.cb SEB B189267 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:21:57.395096 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 12 ENX 00691902849TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517145409 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:21:57.398889 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 4 ENX 00691902850TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517145665 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:21:57.489958 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 59 DXE 00691902851TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AQ8 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:21:57.891563 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 5 ENX 00691902853TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517145921 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:00.193884 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 18 ENX 00691902871TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517146433 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:00.295867 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 14 DXE 00691902872TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AQP AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:00.996390 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 2 DXE 00691902874TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AQQ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:01.096215 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 13 DXE 00691902875TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AQR AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:01.100339 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 11 DXE 00691902876TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AQS AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:01.203005 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 85 ENX 00691902878TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517146689 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:01.207090 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 68 ENX 00691902879TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517146945 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:01.497055 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 7 DXE 00691902880TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AR1 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:01.501330 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 74 DXE 00691902881TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AR2 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:01.596879 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 7 ENX 00691902882TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517147201 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:01.697550 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 8 ENX 00691902883TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517147457 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:02.299604 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 3 DXE 00691902885TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AR6 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:02.401973 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 10 DXE 00691902887TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AR7 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:07.905420 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 11 DXE 00691902918TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003ASD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:07.910183 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 65 TQE 00691902920TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1edbrW AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:07.914907 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 35 TQE 00691902921TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1edbrh AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:08.005066 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 9 ENX 00691902922TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517147713 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:09.507976 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 46 DXE 00691902926TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003ASV AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:09.511513 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 12 ENX 00691902927TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517147969 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:13.215549 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 44 TQE 00691902944TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1edcCN AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:36.939344 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 22 ENX 00691903023TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517148225 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:39.243259 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 18 ENX 00691903029TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517148481 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:39.345463 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 8 DXE 00691903030TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003AXD AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:39.547155 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 9 TQE 00691903032TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eddVA AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:39.746243 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 11 ENX 00691903033TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517148737 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:39.749758 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 21 ENX 00691903034TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517148993 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:39.753224 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 19 ENX 00691903035TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517149249 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:49.156016 +0100s FR0000121709 101.3000 EUR 33 DXE 00691903067TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003B0A AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:22:49.255927 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 26 ENX 00691903069TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517149505 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:23:08.179548 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 27 ENX 00691903165TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517149761 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:23:38.112414 +0100s FR0000121709 101.4000 EUR 19 ENX 00691903371TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517150017 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:24:24.964051 +0100s FR0000121709 101.3000 EUR 5 DXE 00691903587TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003BKZ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:24:25.063987 +0100s FR0000121709 101.3000 EUR 30 TQE 00691903588TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1edkWp AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:24:25.067638 +0100s FR0000121709 101.3000 EUR 51 ENX 00691903589TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517151553 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:24:25.071553 +0100s FR0000121709 101.3000 EUR 19 AQE 00691903590TRLO1-1 B nova.cb SEB B190784 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:24:25.075415 +0100s FR0000121709 101.3000 EUR 23 TQE 00691903591TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1edkXN AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:24:33.972207 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 19 ENX 00691903622TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517153345 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:24:33.976747 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 16 TQE 00691903623TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1edl5I AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:28:45.127774 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 12 AQE 00691904816TRLO1-1 B nova.cb SEB B193500 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:28:45.132203 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 7 AQE 00691904818TRLO1-1 B nova.cb SEB B193501 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:28:50.637803 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 18 DXE 00691904860TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003DEJ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:28:50.736994 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 17 DXE 00691904861TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003DEQ AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:28:50.741039 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 14 DXE 00691904862TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003DER AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:28:50.744623 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 17 ENX 00691904863TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517158721 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:28:50.748131 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 8 ENX 00691904864TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517158977 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:31:33.311432 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 17 ENX 00691905822TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517159233 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:31:33.315177 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 1 ENX 00691905823TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517159489 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:32:35.086490 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 18 ENX 00691906108TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517159745 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:33:55.073093 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 18 ENX 00691906526TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517160001 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:34:09.088012 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 18 TQE 00691906591TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eeM78 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:34:53.131239 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 19 AQE 00691906793TRLO1-1 B nova.cb SEB B197777 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:35:26.164873 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 5 ENX 00691907023TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517160257 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:35:26.169318 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 13 ENX 00691907024TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517160513 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:36:53.158676 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 18 ENX 00691907461TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517160769 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:38:04.723899 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 11 ENX 00691907841TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517161025 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:38:04.727998 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 13 DXE 00691907842TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003HAM AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:41:51.506843 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 8 TQE 00691909037TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eenot AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:41:51.511032 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 11 TQE 00691909038TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eenov AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:41:51.515227 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 3 TQE 00691909039TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eenox AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:41:52.107388 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 1 TQE 00691909043TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eenpz AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:41:52.708824 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 9 TQE 00691909045TRLO1-1 B nova.cb SEB E0EXRX1eensR AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:42:43.364487 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 19 AQE 00691909388TRLO1-1 B nova.cb SEB B202846 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:45:59.090682 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 130 TQE 00691910537TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB E0EXRX1ef2xN AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:46:05.597724 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 101 AQE 00691910598TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B205055 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:49:17.612669 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 42 DXE 00691911597TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003M1P AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:49:17.616682 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 24 DXE 00691911598TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003M1Q AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:49:17.711276 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 61 ENX 00691911599TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517163329 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:49:17.715592 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 15 ENX 00691911600TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517163585 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:49:17.719191 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 33 ENX 00691911601TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517163841 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:49:17.723519 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 30 AQE 00691911602TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB B207151 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:50:14.075671 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 19 ENX 00691911904TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517164865 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:52:56.977706 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 9 DXE 00691912849TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003NI6 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:52:57.879547 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 9 DXE 00691912851TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003NIC AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:52:57.883413 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 5 DXE 00691912852TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003NID AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:54:59.026189 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 42 ENX 00691913498TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517166657 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:54:59.030082 +0100s FR0000121709 101.2000 EUR 14 ENX 00691913501TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517166913 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:55:24.161689 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 25 ENX 00691913666TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517167169 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:55:24.165963 +0100s FR0000121709 101.1000 EUR 4 ENX 00691913667TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517167425 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:55:36.971023 +0100s FR0000121709 101.0000 EUR 30 DXE 00691913707TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003OQY AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:55:36.974694 +0100s FR0000121709 101.0000 EUR 53 ENX 00691913708TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517168449 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:55:36.978351 +0100s FR0000121709 101.0000 EUR 10 ENX 00691913709TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517168705 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:55:40.473401 +0100s FR0000121709 100.9000 EUR 21 DXE 00691913721TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003OSG AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:59:35.142594 +0100s FR0000121709 100.9000 EUR 19 ENX 00691915101TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517177921 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:59:37.048868 +0100s FR0000121709 100.9000 EUR 7 DXE 00691915126TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003QOB AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:59:37.053934 +0100s FR0000121709 100.9000 EUR 7 ENX 00691915127TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517180225 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:59:37.549690 +0100s FR0000121709 100.9000 EUR 6 ENX 00691915133TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517180737 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 15:59:37.750320 +0100s FR0000121709 100.9000 EUR 6 DXE 00691915137TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003QOR AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:02:37.912754 +0100s FR0000121709 100.9000 EUR 38 ENX 00691916450TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517181761 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:02:37.916257 +0100s FR0000121709 100.9000 EUR 13 ENX 00691916451TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517182017 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:03:12.560249 +0100s FR0000121709 100.8000 EUR 26 DXE 00691916641TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003SF5 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:03:12.566027 +0100s FR0000121709 100.8000 EUR 19 ENX 00691916642TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517182529 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:03:55.514745 +0100s FR0000121709 100.5000 EUR 19 ENX 00691916870TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517185857 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:09:51.315814 +0100s FR0000121709 100.7000 EUR 39 DXE 00691919977TRLO1-1 B nova.cb SEB 250003VVR AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:09:51.319398 +0100s FR0000121709 100.7000 EUR 44 ENX 00691919979TRLO1-1 B nova.cb SEB 20230517191233 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:12:38.233632 +0100s FR0000121709 100.8000 EUR 301 ENX 00691921282TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 20230517193537 AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:13:28.894744 +0100s FR0000121709 100.8000 EUR 71 DXE 00691921662TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 250003XQN AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:13:28.898615 +0100s FR0000121709 100.8000 EUR 28 DXE 00691921663TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 250003XQO AGA* SEB SA SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20230517 16:13:28.902670 +0100s FR0000121709 100.8000 EUR 27 DXE 00691921664TRLO1-1 B jeremy.mazein SEB 250003XQS AGA*

*AGA: Actions de performance attribuées certains collaborateurs Performance shares awarded to staff

SEB SA N° RCS 300 349 636 RCS LYON capital 55 337 770 TVA intracommunautaire: FR 12300349636

112 Chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully, FRANCE +33 (0)4 72 18 18 18

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230530005543/en/

Contacts:

SEB S.A.