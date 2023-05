Erste KI ihrer Art ermöglicht Arbeitsabläufe, die moderne IR-Teams unterstützen, auf den Kapitalmärkten Wettbewerbsvorteile zu erzielen

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, freut sich, mitteilen zu können, dass Fortschritte bei der Pionierarbeit zur Ausarbeitung der generativen künstlichen Intelligenz ("KI") erzielt wurden, die eigens zur Verbesserung der Effektivität von Investor Relations ("IR") entwickelt wird, um zur Automatisierung allgemeiner Aufgaben und Beschleunigung der Entscheidungsfindung beizutragen. Durch Kombination der KI mit der branchenweit ersten durchgängigen IR-Plattform werden Investor Relations Officer (IROs) in der Lage sein, Erkenntnisse zu erlangen, die lediglich ihnen zur Verfügung stehen, da sie auf einem Pool an proprietären eigenen Programm- und Kapitalmarktdaten basieren, die auf der Q4-Plattform aggregiert wurden.

"Wir leiten gerade einen der aufregendsten Produktzyklen in unserer Unternehmensgeschichte ein", erläuterte Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Unsere Angebote werden ungeahnte neue Möglichkeiten für unsere Kunden eröffnen, um von der unübertroffenen Reichhaltigkeit und Skalierung unserer proprietären Daten mithilfe generativer KI profitieren zu können. Dies wird zu effektiven Investor Relations für unsere Kunden und besseren Einblicken für unsere Investmentbanking- und Eigenkapitalmarktkunden führen."

In den nächsten Quartalen wird die Einbettung von KI in die proprietäre Q4-Plattform die Einführung eines dialogorientierten Kopiloten zur Suche, Navigation und Bündelung aller Arbeitsabläufe und Daten in einem IR-Programm ermöglichen, das eine CRM-Datenbank, Engagement-Daten und Angaben zu Eigentumsverhältnissen umfasst. Darüber hinaus wird eine Benutzererfahrung mit natürlicher Sprache die Investor-Relations-Experten in die Lage versetzen, auch ohne Ressourcenerhöhungen erfolgreicher zu sein, klügere Entscheidungen zu treffen, sich mit Investoren schneller zu verbinden und ihre Fähigkeiten ohne Vergrößerungen ihres Teams zu erweitern.

"Mithilfe der uns zur Verfügung stehenden KI werden wir in der Lage sein, moderne IR-Teams mit revolutionären Tools bereitzustellen, die sie in die Lage versetzen, proaktiver, strategischer und konkurrenzfähiger zu werden", so Darrell Heaps. "Ich bin äußerst erfreut, nächste Woche diese innovative Erfahrung gemeinsam mit mehreren anderen aufregenden Produkten auf der NIRI Annual Conference in Chicago präsentieren zu können."

Alle Teilnehmer an der NIRI Annual Conference sind aufgefordert, den Q4-Stand Nr. 404 zu besuchen, um einer der ersten zu sein, die die KI-Beta-Demo von Q4 erleben können und um weitere Informationen zu erhalten.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 ist in Toronto ansässig und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

