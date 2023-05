Ab sofort haben Kunden weltweit Zugriff auf die RapidResponse-Plattform von Kinaxis für durchgängige Transparenz und gleichzeitige Planung auf Google Cloud

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), der Spezialist für die Förderung der Agilität für schnelle, sichere Entscheidungen in einer unberechenbaren Welt, hat heute bekannt gegeben, dass die marktführende Lieferkettenmanagementlösung Kinaxis RapidResponse auf Google Cloud und im Marketplace verfügbar ist.

RapidResponse unterstützt wichtige Geschäftsprozesse wie Nachfrage- und Angebotsplanung, integrierte Geschäftsplanung, Absatz- und Betriebsplanung (S&OP) und Bestandsmanagement und bietet dank seiner Control Tower-Funktionen umfassende Transparenz. Durch die gleichzeitige Planung werden organisatorische Beschränkungen aufgehoben, unterschiedliche Daten in einem einzigen, umfassenden Datenmodell vereinheitlicht und unternehmensweites Vertrauen durch die kontinuierliche Abstimmung aller Beteiligten in der gesamten Lieferkette eines Unternehmens geschaffen.

"Wir freuen sehr, dass die Kinaxis-Plattform jetzt auf Google Cloud verfügbar ist", so Dai Vu, Managing Director, Cloud Marketplace ISV GTM Initiatives bei Google Cloud. "Kunden können Kinaxis über den Google Cloud Marketplace nutzen und so die Funktionen von Kinaxis für das Lieferkettenmanagement schnell in der vertrauenswürdigen, globalen Infrastruktur von Google Cloud einsetzen."

Die digitale Transformation der Lieferkettenplanung ist eine der wichtigsten Initiativen für wachsende Unternehmen weltweit. Durch die Bereitstellung von RapidResponse in der Google Cloud und im Google Marketplace können mehr Unternehmen von der von Kinaxis gebotenen Agilität in der Lieferkette profitieren, indem sie ihre Einkaufszyklen beschleunigen und RapidResponse nutzen, um einen Beitrag zu den vorgegebenen Cloud-Verbrauchsmengen eines Unternehmens zu leisten.

"Dank der Verfügbarkeit und der Partnerschaft mit Google Cloud kann Kinaxis seine Möglichkeiten ausbauen und RapidResponse überall auf der Welt schnell und effizient bereitstellen", sagte John Sicard, CEO von Kinaxis. "Durch die Kombination von RapidResponse und unserer einzigartigen Technik der gleichzeitigen Planung mit der Skalierbarkeit, Flexibilität und Umwelteffizienz von Google Cloud bieten wir Unternehmen die nötige Agilität und Widerstandsfähigkeit in der Lieferkette, um Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die Menschen und den Planeten auswirken, auch in Zeiten massiver Verwerfungen, wie wir sie derzeit weltweit erleben."

Kinaxis ist zum neunten Mal ein Gartner Magic Quadrant Leader1 und ist im Gartner Magic Quadrant 2023 für Lieferkettenplanungslösungen am weitesten bei der Vollständigkeit der Vision und am höchsten bei der Umsetzungsfähigkeit positioniert. Kinaxis beliefert erstklassige Kunden auf der ganzen Welt in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Konsumgüter, Hightech und Elektronik, Industrie, Biowissenschaften und Einzelhandel, darunter Toyota, Unilever, Schneider Electric, Santen und viele mehr.

Diese Veröffentlichung erweitert den Multi-Cloud-Ansatz von Kinaxis, der die Bereitstellung von RapidResponse und der zugehörigen Anwendungen entweder in einer von Kinaxis gehosteten und unterstützten privaten Cloud oder in einer öffentlichen Cloud wie Google Cloud ermöglicht.

Über Kinaxis Inc.

Die alltägliche Volatilität und Unsicherheit erfordert schnelles Handeln. Kinaxis bietet die Flexibilität für schnelle, sichere Entscheidungen in der integrierten Geschäftsplanung und der digitalen Lieferkette. Damit können Menschen besser planen, besser leben und die Welt verändern. Wir kombinieren menschliche Intelligenz mit künstlicher Intelligenz und gleichzeitiger Planung, um Unternehmen dabei zu helfen, für jegliche Entwicklungen in der Zukunft zu planen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem Wandel Schritt zu halten. Auf der Grundlage einer erweiterbaren, cloudbasierten Plattform bietet Kinaxis branchenerprobte Anwendungen, damit Nutzer früher informiert sind, schneller handeln und Verschwendung vermeiden können. Weitere Neuigkeiten über Kinaxis erhalten Sie unter Kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Wachstumschancen von Kinaxis sowie die potenziellen Vorteile von und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Kinaxis. Diese Aussagen unterliegen bestimmten Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, darunter unsere Einschätzung der relativen Marktstellung der Produkte und Dienstleistungen von Kinaxis im Vergleich zu Konkurrenzlösungen. Wir warnen ausdrücklich davor, unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge und Entwicklungen von Kinaxis können erheblich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Entwicklungen von Kinaxis wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, sind in den öffentlichen Unterlagen aufgeführt, die Kinaxis bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren bzw. zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

