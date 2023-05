Lenovo wurde erneut in die Gartner Supply Chain Top 25 für 2023 aufgenommen und belegt den achten Platz in dieser Liste der globalen Unternehmen mit Lieferketten. Die Gartner Supply Chain Top 25 identifiziert, würdigt und profiliert herausragende Leistungen in der Lieferkette auf globaler Ebene sowie nach Zielregion und Branche. In seinem 19. Jahr ist das globale Ranking eine Benchmark für Chief Supply Chain Officers (CSCO) und ihre Teams und inspiriert zu Innovation und Führungsrolle.

Das Supply Chain Top 25-Ranking umfasst zwei Hauptkomponenten: die Leistung des Unternehmens und die Einschätzung. Die Unternehmensleistung in Form von öffentlichen Finanz- und ESG-Daten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) stellt dar, wie die Unternehmen in den vergangenen drei Jahren abgeschnitten haben, während die Einschätzungskomponente einen Ausblick auf zukünftiges Potenzial bietet und die Führungsrolle in der Gemeinschaft der Lieferkette widerspiegelt. Diese beiden Komponenten werden zu einer Gesamtpunktzahl kombiniert.

Lenovo hat die digitale Transformation innerhalb seiner komplexen und globalen Lieferkette vollständig umgesetzt und konnte durch die Nutzung von Technologien einschließlich 5G, KI, AR/VR, Blockchain, Big Data und IoT die Vorlaufzeiten für Kunden um mehr als zehn Tage reduzieren und gleichzeitig vier Geräte pro Sekunde versenden. Auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum wurde die Lenovo-Fabrik in Hefei, LCFC, in das Global Lighthouse Network der 132 führenden Hersteller des WEF aufgenommen, eine Gruppe globaler Fabriken, die aufgrund ihrer Führungsrolle und Integration von Technologien der vierten industriellen Revolution (41R) ausgewählt wurden.

Die Lieferkette von Lenovo ist eine der Hauptstärken des Unternehmens. Sie umfasst eine einzigartige globale hybride Produktionsbasis mit mehr als 35 Fabriken. Letztes Jahr eröffnete Lenovo seine erste eigene europäische Produktionsstätte in Budapest, Ungarn. Diese Einrichtung, die sich in erster Linie auf die Erstellung von Serverinfrastrukturen, Speichersystemen und High-End-PC-Workstations konzentriert, hat die Lieferzeiten für Kunden in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika verkürzt. Im Rahmen des globalen/lokalen Modells von Lenovo werden durch die Herstellung von Geräten vor Ort die für diese Produkte anfallenden Frachtkilometer drastisch reduziert, was effizientere und nachhaltigere Transportmöglichkeiten bietet.

Die Sicherheit der Lieferkette hat für Lenovo höchste Priorität, und das Unternehmen hat viel in die Entwicklung einer innovativen und resilienten Lieferkette investiert. Die zentralen Sicherheitsprogramme von Lenovo sind so konzipiert, dass sie eine durchgängige Sicherheit über alle Aspekte der Lieferkette hinweg sicherstellen. Dies reicht von robusten Cybersicherheitsmaßnahmen bis hin zu einem Programm für vertrauenswürdige Lieferanten, das die Risiken Dritter verwaltet. Lenovo hat außerdem strenge physische Sicherheitsmaßnahmen in seinem gesamten Logistikprozess eingeführt, um seine Produkte von der Herstellung bis zur Auslieferung und Inbetriebnahme beim Kunden zu schützen.

Che Min (Jammi) Tu, Senior Vice President und Group Operations Officer, Lenovo sagte: "Die fortschreitende Digitalisierung der Lieferketten von Lenovo bringt Annehmlichkeiten für die Kunden von Lenovo auf der ganzen Welt und hilft uns, uns an die Veränderungen der Welt anzupassen. Durch die kontinuierliche Investition in neue Technologien konnten wir mehrere Vorteile feststellen, wie z. B. die Verbesserung der Prognosemodellierung mit KI und die Verbesserung der Effizienz der Planungszeit."

Lenovo gehörte zur ersten Gruppe von Unternehmen, die von der Science Based Targets Initiative eine Net-Zero-Validierung erhielten, und war der erste PC- und Smartphone-Hersteller, dessen Ziele durch den Net-Zero Standard validiert wurden. Im letzten Jahr hat das Unternehmen außerdem begonnen, mit Maersk und Kühne und Nagel für einen nachhaltigeren See- und Luftfrachttransport zusammenzuarbeiten.

Tu fügte abschließend hinzu: "Als weltweit führendes Unternehmen hat sich Lenovo seit mehr als einem Jahrzehnt verpflichtet, seine Emissionen zu reduzieren. Im Zuge unserer Netto-Null-Verpflichtungen konzentrieren wir uns derzeit darauf, die Treibhausgasemissionen aus Scope 1 und 2 bis 2030 um 50 zu reduzieren."

Lesen Sie den kompletten Gartner Supply Chain Top 25 Report hier.

Gartner Pressemitteilung, Gartner Announces Rankings of the 2023 Global Supply Chain Top 25, 24. Mai 2023

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Gartner Research Advisory Organisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 171 der Fortune Global 500 gelistet ist, 77.000 Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt und jeden Tag Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen aufgebaut, indem es weiter in Wachstumsbereiche expandiert hat, die den Fortschritt der "Neuen IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, einschließlich Server, Speicher, Mobilgeräte, Software, Lösungen und Dienstleistungen. Dieser Wandel und die weltverändernden Innovationen von Lenovo schaffen eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com, und lesen die neuesten Nachrichten über unseren StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230530005523/de/

Contacts:

Stuart Gill

sgill@lenovo.com