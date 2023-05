FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Drohnenangriffen auf Moskau:

"(...) Wie groß der politische Schaden für das russische Regime ist, lässt sich derzeit schwer abschätzen. Aber dass er viel gewichtiger ist als die materiellen Schäden, ist offensichtlich. Wie schon nach dem mutmaßlichen Drohnenangriff auf den Moskauer Kreml Anfang Mai und dem Einfall bewaffneter russischer Kämpfer in das Gebiet Belgorod vorige Woche fällt es der russischen Propaganda auch jetzt schwer, das Geschehen zu erklären. Diese Ereignisse sind Zeichen der eigenen Schwäche, die sich nur schwer zu einer patriotischen Mobilisierung der Bevölkerung nutzen lassen. Also taten die Machthaber - einschließlich Präsident Wladimir Putin persönlich - und ihre Sprachrohre am Dienstag so, als sei nichts Besonderes passiert. Dass hinter verschlossenen Türen in Moskau die gleiche Ruhe herrscht, muss bezweifelt werden. (...)"/DP/jha