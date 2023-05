Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Accelleron stärkt Marktposition bei der Dekarbonisierung der maritimen Industrie mit Akquisition von Officine Meccaniche Torino S.p.A. (OMT)



31.05.2023

BADEN, SCHWEIZ, 31. MAI 2023 Accelleron stärkt Marktposition bei der Dekarbonisierung der maritimen Industrie mit Akquisition von Officine Meccaniche Torino S.p.A. (OMT) OMT ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kraftstoffeinspritzsystemen für Schiffsmotoren

Position von Accelleron als führender Innovator bei der Nutzung alternativer Kraftstofftechnologien für große Schiffsmotoren und Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie gestärkt

Akquisition trägt zum attraktiven Finanzprofil von Accelleron mit nachhaltigem Umsatzwachstum, stabilen Margen, starkem Cashflow und Dividende bei Accelleron kündigte heute die bevorstehende Übernahme von OMT an, einem führenden Hersteller von Kraftstoffeinspritzsystemen für Schiffsmotoren. Die Übernahme wird voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. OMT wurde 1930 gegründet und hat seinen Sitz in Turin, Italien. Das Unternehmen beliefert Motorenhersteller mit hochpräzisen Kraftstoffeinspritzanlagen, wobei der Schwerpunkt auf Schiffsantrieben liegt. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter, die hauptsächlich an seinem italienischen Hauptsitz tätig sind. OMT erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 52 Mio. EUR, wovon der Großteil auf den Service entfiel, und hat ein Margenprofil von über 20 % EBIT. Die Akquisition im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich ist ein wichtiger Meilenstein und markiert einen positiven Schritt in der Wachstumsstrategie von Accelleron als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen. Die Übernahme des Marktführers im Bereich Einspritzung für Zweitaktmotoren stärkt die Position von Accelleron als bevorzugter Partner und führender Innovator bei der Entwicklung alternativer Kraftstofftechnologien wie Wasserstoff, Methanol und Ammoniak für große Schiffsmotoren und andere Hochleistungsanwendungen. Darüber hinaus ist die Kraftstoffeinspritzung, wie der Turbolader, eine kritische und die Motorleistung bestimmende Komponente mit intensivem Wartungsbedarf. Accelleron profitiert von komplementären Kompetenzen in der Forschung und Entwicklung, einem erweiterten Technologie-Ökosystem sowie neuen Initiativen zur Entwicklung von Kraftstoffen und kann so seine Kunden besser dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Schifffahrtsindustrie zu dekarbonisieren. Die Übernahme wird das Portfolio von Accelleron auch bei digitalen Lösungen sinnvoll ergänzen. Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron, sagte: "Die Dekarbonisierung ist der wichtigste Markttreiber für unsere Branche. Als führender Anbieter von Technologien und kommerziellen Prototyp-Projekten mit alternativen Kraftstoffen ist dieser Schritt, unser bereits umfassendes Turbolader-Portfolio um Einspritzsysteme zu erweitern, für Accelleron von strategischer Bedeutung. Sie soll unsere OEM-Kunden dabei unterstützen, kraftstoffeffizientere Antriebslösungen zu entwickeln, und den Betreibern helfen, ihre Lebenszykluskosten und ihre CO2-Bilanz zu reduzieren. Darüber hinaus stärkt diese Akquisition das Kerngeschäft von Accelleron sowie das attraktive Finanzprofil des Unternehmens mit nachhaltigem Umsatzwachstum, stabilen Margen und starkem Cashflow." Giovanni Musso, CEO von OMT, fügte hinzu: "Wir freuen uns, Teil der neuen, unabhängigen Wachstumsgeschichte von Accelleron zu sein, und die Transaktion bietet unserer Technologie und unseren engagierten Mitarbeitern eine globale Plattform, um weiter zu expandieren." Gemeinsam werden Accelleron und OMT die Energiewende in der Schifffahrt vorantreiben. Accelleron wird OMT vollständig übernehmen und alle Mitarbeiter sowie den Markennamen beibehalten. Accelleron und OMT werden sich weiter bei der Vertiefung der Beziehungen und der Zusammenarbeit mit Motorenherstellern engagieren, auch in ihren jeweiligen Servicebereichen. OMT wird zusätzlich zu dem von Accelleron für 2023 prognostizierten organischen Umsatzwachstum von 2 bis 4 % ein anorganisches Umsatzwachstum von mindestens 52 Millionen Euro auf Jahresbasis erzielen. Der Beitrag des anorganischen Wachstums für 2023 hängt von dem Datum ab, ab dem OMT in den Jahresabschluss von Accelleron konsolidiert wird. Nach Abschluss und Ex-Dividende erwartet Accelleron für das Geschäftsjahr 2023 einen Nettoverschuldungsgrad von leicht über 1,0. Unter der Annahme eines normalen Geschäftsumfelds beabsichtigt Accelleron, im Jahr 2024 eine Dividende auszuschütten, die im Vergleich zur Dividendenausschüttung im Jahr 2023 mindestens stabil ist. Accelleron Industries Ltd. (ACLN: SIX Swiss Ex) ist ein weltweit führender Anbieter von Turboladern und Optimierungslösungen für Motoren mit einer Leistung von 0,5 bis 80+ MW und trägt dazu bei, die Sektoren Schifffahrt, Energie, Schienenverkehr und Off-Highway mit nachhaltiger, effizienter und zuverlässiger Energie zu versorgen. Durch sein innovatives Produktangebot und seine Forschungsführerschaft beschleunigt das Unternehmen die Dekarbonisierung der Branchen, in denen es tätig ist. Accelleron verfügt über eine installierte Basis von rund 180.000 Turboladern und ein Netz von mehr als 100 Servicestationen in 50 Ländern weltweit (www.accelleron-industries.com).

Informationen für die Medien Bilder und andere digitale Inhalte sind unter www.accelleron-industries.com verfügbar. Accelleron-Aktien Die Namenaktien der Accelleron Industries AG sind an der SIX Swiss Exchange, Zürich, unter dem Tickersymbol "ACLN" kotiert (ISIN: CH1169360919 / Schweizer Valorennummer: 116936091). Haftungsausschluss Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, einschließlich Aussagen über die Aussichten für die Geschäfte von Accelleron. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Faktoren, die die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können, einschließlich der globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen und Branchen, die wichtige Märkte für Accelleron sind. Es gibt zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Accelleron liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen, und die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, seine angegebenen Ziele zu erreichen. Obwohl Accelleron davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden.

